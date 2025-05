Lupin: Parte 4 con Omar Sy è ufficialmente in produzione

Il fenomeno globale è pronto a fare il suo grande ritorno! Sono ufficialmente iniziate le riprese della Parte 4 dell’acclamata serie Lupin. Omar Sy torna a vestire i panni dell’iconico Assane Diop, il ladro gentiluomo che ha conquistato il pubblico in Francia e nel mondo. La serie Lupin si è affermata come una delle produzioni non in lingua inglese più popolari nella storia di Netflix. Le prime tre parti occupano infatti rispettivamente il terzo, sesto e decimo posto nella classifica storica globale, a conferma del vasto seguito e dell’engagement internazionale della serie.

Ispirata alla leggendaria figura di Arsène Lupin, la saga sorprende costantemente con i suoi colpi di scena, personaggi affascinanti e l’inconfondibile cornice parigina.

La serie è prodotta da Gaumont, in collaborazione con Carrousel Studios. Omar Sy dichiara: “Dico spesso che Lupin è un giocattolo straordinario. Ogni volta che ci torno, provo grande gioia. Insieme a Netflix, Carrousel e Gaumont ci siamo presi il tempo necessario per alzare il livello delle nostre ambizioni e offrire ancora più sorprese e divertimento, sia per noi che per il pubblico. L’energia fresca portata da Carrousel Studios si integra perfettamente con questa visione. Non vedo l’ora di condividere i nuovi episodi con il maggior numero di persone possibile.”

Informazioni su Lupin Parte 4

La serie è creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, con la partecipazione di Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine. Liberamente ispirata all’opera e al personaggio di Arsène Lupin creato da Maurice Leblanc.