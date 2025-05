Zoë Kravitz e Nicholas Hoult di nuovo insieme dopo Fury Road diretti da David Leitch

Dopo aver recitato insieme in Mad Max: Fury Road, Zoë Kravitz e Nicholas Hoult tornano a condividere lo schermo per il prossimo film di David Leitch How To Rob A Bank, presso gli Amazon MGM Studios.

Il prossimo film di David Leitch, How To Rob A Bank, aggiunge nuovi nomi prestigiosi al suo cast, dato che Zoë Kravitz sarà la protagonista del film prodotto presso gli Amazon MGM Studios. Leitch è alla regia e il progetto riunisce Kravitz con il suo co-protagonista di Mad Max: Fury Road, Nicholas Hoult, che sarà anche lui nel cast. Anche Anna Sawai, Pete Davidson e Rhenzy Feliz sono nel cast. Il film uscirà nelle sale il 4 settembre 2026.

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma data la comprovata esperienza di Leitch nel creare grandi emozioni e scene divertenti in film come Bullet Train, Deadpool 2 e, più recentemente, The Fall Guy, ci si aspetta qualcosa di simile.

Kelly McCormick e Leitch di 87North produrranno il film insieme a Brian Grazer, Jeb Brody e Allan Mandelbaum di Imagine. Mark Bianculli (Hunters, l’imminente reboot di Cliffhanger) ha scritto la sceneggiatura e sarà il produttore esecutivo. Oltre a Hoult, questo film segna anche una reunion tra Kravitz e Amazon MGM Studios, dove ha diretto Blink Twice, suo debutto alla regia. Il film di Amazon MGM Studios ha ottenuto ottime recensioni e ha posto Kravitz sulla scena come regista.

Prossimamente la vedremo al fianco di Austin Butler nel thriller di Darren Aronofsky Caught Stealing, in uscita questo autunno. L’abbiamo vista su Apple Tv+ nei panni di se stessa in uno degli episodi di The Studio.