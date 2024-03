L’attrice Margaret Qualley, ora al cinema con il film Drive-Away Dolls (qui la recensione) è stata scritturata per interpretare Amanda Knox in una miniserie da otto episodi da un ora, ancora senza titolo, che è stata ordinata a Hulu, come ha appreso Variety. Nella descrizione ufficiale si legge che la serie è “basata sulla vera storia di come la Knox è stata ingiustamente condannata per l’omicidio della sua compagna di stanza Meredith Kercher e sulla sua odissea di 16 anni per ottenere la libertà“.

KJ Steinberg (“This Is Us“, “Mistresses“, “Gossip Girl“) è sceneggiatore e produttore esecutivo della serie. Qualley sarà anche produttrice esecutiva oltre che protagonista. Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson e Graham Littlefield della Littlefield Company saranno anche produttori esecutivi insieme a Monica Lewinsky e a Knox e Chris Robinson della Knox Robinson Productions. Lo studio è la 20th Television.

Margaret Qualley torna in TV per interpretare Amanda Knox

Questa sarà la seconda serie limitata basata su una persona reale di cui Qualley sarà protagonista. In precedenza ha recitato nella serie Netflix “Maid“, basata sull’omonimo libro di memorie di Stephanie Land. Il suo lavoro in quella serie è valso a Qualley una nomination ai Golden Globe e agli Emmy. In precedenza aveva ottenuto una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie limitata per aver interpretato Ann Reinking in “Fosse/Verdon” di FX. Qualley è nota anche per i suoi ruoli in show come “The Leftovers” e per film come “C’era una volta a… Hollywood” e “The Nice Guys“.

La storia della Knox è già stata oggetto di numerosi progetti cinematografici. Oltre a diversi servizi speciali e documentari, Lifetime ha trasmesso il film originale “Amanda Knox: Murder on Trial in Italy” nel 2011. Nel 2021 è uscito il film “La ragazza di Stillwater” con Matt Damon, Abigail Breslin e Camille Cottin, che si ritiene sia stato ispirato dalla storia della Knox. Questa miniserie con Margaret Qualley, pronta dunque a tornare sul piccolo schermo, sarà però il primo progetto di fiction esplicitamente dedicato alla Knox ad averla dunque compre principale protagonista.