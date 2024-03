X-Men: The Animated Series sarà anche andata in onda solo per cinque anni, ma il fatto che fosse così amata allora – e oggi – è ciò che ha portato al revival dei Marvel Studios e Marvel Animation X-Men ’97 (qui la recensione). Naturalmente, questa non è stata l’unica serie Marvel a dominare gli anni ’90, perché ci sono state anche serie come L‘incredibile Hulk, I Fantastici Quattro, Iron Man e Spider-Man: The Animated Series. Quest’ultima è al pari di X-Men: The Animated Series in termini di amore ricevuto dai fan, e la speranza ora è che anche quell’uomo ragno animato faccia ritorno.

La sua serie si era infatti conclusa con un grosso cliffhanger e qualsiasi tipo di revival riceverebbe sicuramente la stessa risposta entusiasta di X-Men ’97. Tuttavia, i piani dei Marvel Studios potrebbero avere ambizioni ancora più grandi. Secondo The Cosmic Circus: “Ci sono state discussioni sull’esplorazione di un universo animato Marvel anni ’90, che molto probabilmente verrebbe esplorato attraverso X-Men ’97 in questo momento“. “C’è il potenziale per lo sviluppo di altri progetti all’interno di questo universo, il candidato più probabile è una serie sequel di Spider-Man: The Animated Series, ma si tratta di idee ancora lontane da un effettivo sviluppo”.

In altre parole, sembra che la Marvel Animation abbia in programma dei crossover che ci mostreranno altri personaggi protagonisti delle serie sopra elencate. Brad Winderbaum, produttore esecutivo di X-Men ’97 e responsabile dell’animazione, dello streaming e della televisione dei Marvel Studios, è stato recentemente interrogato su un possibile revival di Spider-Man: The Animated Series e sembra suggerire che nulla è fuori discussione. John Semper, il creatore della serie animata di Spider-Man, ha affermato riguardo al riportare in scena quel progetto che: “Tutto quello che devono fare è chiamarmi. Io sono qui e sicuramente prenderei in considerazione l’idea di farlo“.

