Daniela Melchior si è fatta notare grazie al film del 2021 The Suicide Squad di James Gunn nel 2021, dove interpreta Cleo Cazao/Ratcatcher II, da molti indicato come il personaggio cuore e anima del film. La deludente performance al botteghino del “requel” ha però reso improbabile un seguito diretto del film, ma al Peacemaker di John Cena è stata dedicata una serie spin-off, e sappiamo che almeno un paio di altri personaggi – l’Amanda Waller di Viola Davis e il Weasel di Sean Gunn, per esempio – torneranno nel rilanciato DCU.

Con James Gunn al comando come co-CEO dei DC Studios, non è da escludere la possibilità di rivedere anche la giovane antieroina e il suo compagno topo Sebastian. La Melchior ha dichiarato in precedenza di non aver sentito parlare di un possibile ritorno, ma si è detta un po’ più ottimista sulla possibilità di vestire nuovamente i panni di Ratcatcher chiacchierando con il giornalista Nestor Cine. “Sono aperta a esplorare un altro personaggio [della DC], ma sono anche aperta a esplorare il background di Ratcatcher II o anche il suo futuro. Ho detto che Ratcatcher II sta facendo un pisolino in questo momento, ma non vedo l’ora di svegliarla“.

Daniela Melchior: "Estoy abierta a explorar otros personajes [DC], pero también el pasado o futuro de #Ratcatcher2. Ella está durmiendo una siesta ahora pero no puedo esperar para despertarla. ¡Ya es suficiente!"

Entrevista completa: https://t.co/Duy4jCsk2E#DanielaMelchior #DCU pic.twitter.com/z4srb8ziS9 — Nestor Cine (@NestorCine) March 22, 2024

In cosa ha recitato Daniela Melchior di recente?

Dopo aver recitato in The Suicide Squad, grazie al quale è diventata celebre, Daniela Melchior è poi entrata nello stesso 2021 nel cast di Assassin Club, film diretto da Camille Delamarre, dove ha recitato a fianco di Henry Golding, Noomi Rapace e Sam Neill. Nel 2023 ha invece recitato nei panni di Ura nel film del Marvel Cinematic Universe Guardiani della Galassia Vol. 3, tornando dunque a collaborare con Gunn e in Fast X, interpretando Isabel Neves. Attualmente il suo ultimo film è Road House, disponibile su Prime Video e con protagonista Jake Gyllenhaal.