Mayfair Witches: La Rowan di Alexandra Daddario si rafforza nel nuovo teaser della stagione 2

L’adattamento di Intervista col vampiro, acclamato dalla critica, ha recentemente concluso la sua superba seconda stagione, ma anche l’altro adattamento a puntate delle opere della defunta Anne Rice, Mayfair Witches, è destinato a tornare per la seconda stagione, e ora sono stati rilasciati un nuovo teaser trailer e un poster.

La prima stagione si è conclusa con Rowan Fielding (Alexandra Daddario) che ha dato alla luce un’incarnazione umana del demone noto come Lasher (Jack Huston), realizzando così la profezia della famiglia Mayfair.

Questo è avvenuto dopo che Rowan ha scoperto di essere l’erede di una lunga stirpe di streghe e ha scoperto la verità sulla sua discendenza, che l’ha portata a usare le sue nuove capacità magiche per trasformare il suo padre biologico in pietra.

“Nei libri, [Lasher] cresce molto rapidamente in pochi minuti. Noi l’abbiamo tirata un po’ per le lunghe ”, rivela a TV Line la showrunner Esta Spalding. “Alla fine della première, Jack Huston emerge nella nostra storia e vi rimane per il resto della stagione”.

La nascita di questa versione di Lasher significa che Rowan “ha tutti i poteri che Lasher aveva prima”, aggiunge Spalding. “Questa è una parte davvero eccitante della stagione”.

Guardate il nuovo teaser qui sotto, insieme al trailer completo rilasciato in precedenza.

Lasher is a part of the family, he’d never do anything to harm the Mayfairs. Right?

An all-new season of #MayfairWitches premieres January 5, exclusively on AMC and AMC+. pic.twitter.com/ChVntiId07

— Anne Rice’s Mayfair Witches (@MayfairWitches) December 4, 2024