The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Aragorn e Viggo Mortensen sono stati invitati a tornare!

A marzo abbiamo saputo che un nuovo film de Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings), intitolato The Hunt for Gollum, arriverà nelle sale nel 2026, con Andy Serkis alla regia che riprenderà il ruolo di Sméagol dopo aver dato vita all’iconico personaggio nella trilogia di Peter Jackson.

Peter Jackson e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens torneranno anche come produttori e “saranno coinvolti in ogni fase del processo”, secondo quanto dichiarato dal CEO della Warner Bros. Discovery David Zaslav. Boyens ha recentemente confermato che la storia sarà ambientata “dopo la festa di compleanno di Bilbo e prima delle Miniere di Moria”.

Questo periodo è citato sia nei romanzi di Tolkien che nei film di Jackson, con Gandalf e Aragorn che cercano di rintracciare Gollum prima che cada nelle mani di Sauron. Nei film, il mago dice di aver “cercato ovunque la creatura Gollum”, ma “il Signore Oscuro l’ha trovato per primo”. Nei libri, Aragorn rivela di essere riuscito a catturare Smeagol (“mi ha morso… e non sono stato gentile”) vicino alle Paludi Morte, ma di non essere riuscito a ottenere alcuna informazione da lui.

Ciò suggerisce che Strider avrà un ruolo piuttosto importante nel film, come Boyens ha confermato in un’intervista a The Playlist. Per quanto riguarda il potenziale coinvolgimento di Viggo Mortensen, sembra che la palla sia completamente nel campo dell’attore.

“Onestamente, questo dipenderà interamente da Viggo, in modo collaborativo e siamo in una fase molto iniziale”, ha detto. “Ho parlato con Viggo, Andy [Serkis] ha parlato con lui, Peter [Jackson] ha parlato con lui, tutti abbiamo parlato tra di noi e onestamente, non posso immaginare nessun altro che interpreti Aragorn, ma dipenderà completamente e interamente da Viggo”.

Se Mortensen deciderà di riprendere il ruolo, dovrà ovviamente essere de-invecchiato digitalmente, ma Boyens afferma che l’intelligenza artificiale non verrà utilizzata per ringiovanire l’attore.

“So che Andy vuole lavorare con lui, ma inoltre, non lo vediamo come un utilizzo di A.I. [tecnologia], si tratta di un make-up digitale, e se Viggo lo fa o lo farà dipende interamente da quanto è buona la sceneggiatura ”, ha continuato Boyens. “E lui non ha ancora una sceneggiatura. Quindi, per essere corretti nei confronti di Viggo, vediamo se scriviamo un ruolo abbastanza buono e se lui riesce a trovarci dentro abbastanza da capire che è una performance che vuole accettare. Dopodiché, sarà compito di Viggo e Andy decidere come raggiungere questo obiettivo”.

Boyens ha anche parlato delle possibilità di altri progetti ambientati nella Terra di Mezzo dopo Caccia a Gollum e ritiene che ci sia molto potenziale per sviluppare un’altra “epica trilogia”.

“Siamo nelle mani del pubblico”, ha detto. “Se c’è appetito, abbiamo altre storie. Ci sono un sacco di storie da raccontare e alcune davvero molto interessanti. Ma la mia preferenza, dopo Caccia a Gollum, sarebbe quella di guardare a queste storie stand-alone. E poi, se diventassimo davvero ambiziosi, ci sono alcune storie epiche e particolari che potrebbero essere trasposte in quel formato di trilogia epica più tradizionale che era il Signore degli Anelli originale, la storia della guerra degli anelli”.

Le piacerebbe rivedere Mortensen nei panni di Aragorn, o preferirebbe che il personaggio fosse interpretato da un attore più giovane?

“È un onore e un privilegio tornare nella Terra di Mezzo con il nostro buon amico e collaboratore Andy Serkis, che ha un conto in sospeso con quel fetente di Gollum ”, hanno dichiarato Jackson, Boyens e Walsh in un comunicato quando è stato annunciato il film. “Come fan di lunga data della vasta mitologia del Professor Tolkien, siamo orgogliosi di lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e l’intera squadra della Warner Bros. per un’altra epica avventura!”.

“Yesssss, Precious. È arrivato il momento di avventurarsi ancora una volta nell’ignoto con i miei cari amici, gli straordinari e incomparabili guardiani della Terra di Mezzo Peter, Fran e Philippa ”, ha aggiunto Serkis. “Con Mike e Pam, e con il team della Warner Bros che parteciperà alla missione, insieme alla WETA e alla nostra famiglia di cineasti in Nuova Zelanda, è tutto troppo delizioso…”.

“Per oltre due decenni, gli spettatori hanno accolto la trilogia cinematografica del Signore degli Anelli grazie all’innegabile devozione che Peter, Fran e Philippa hanno dimostrato nel proteggere l’eredità delle opere di Tolkien e nel garantire che il pubblico potesse sperimentare l’incredibile mondo creato da Tolkien in un modo che onorasse la sua visione letteraria ”, hanno aggiunto i capi della WBD Pam Abdy e Michael De Luca. Siamo onorati che abbiano accettato di essere nostri partner in questi due nuovi film”. Con l’arrivo di Andy alla regia de Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum(*WT), continuiamo un importante impegno verso l’eccellenza che è un vero e proprio segno distintivo di come tutti noi vogliamo avventurarci nel futuro e contribuire ulteriormente alla storia cinematografica del Signore degli Anelli”.

Foto di copertina: L’attore americano Viggo Mortensen arriva alla première di Los Angeles di “Tredici vite” di Prime Video – Foto di imagepressagency via Depositphotos.com