Michael Fassbender protagonista della serie Paramount+/Showtime The Agency

Paramount+ con SHOWTIME ha annunciato che è in corso la produzione della serie thriller di spionaggio politico THE AGENCY (precedentemente intitolato THE DEPARTMENT) con il due volte nominato agli Academy Award Michael Fassbender nel ruolo di protagonista e produttore esecutivo. George Clooney e Grant Heslov produrranno la serie attraverso la loro Smokehouse Pictures con Showtime/MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

The Agency è un nuovo remake del dramma francese acclamato dalla critica Le Bureau des Légendes (The Bureau a livello internazionale) e debutterà su Paramount+ in Italia, oltre che nel Regno Unito, Canada, Australia, Germania, America Latina, Brasile e Giappone. La serie è co-distribuita a livello globale e da Paramount Global Content Distribution e Federation Studios.

La serie segue Martian (Fassbender), un agente segreto della CIA a cui è stato ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e tornare alla London Station. Quando l’amore che ha lasciato indietro riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si scontrano con il suo cuore, gettandolo in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.

“Michael Fassbender è uno degli attori più talentuosi del nostro tempo”, ha detto Chris McCarthy, Paramount Global Co-CEO e Presidente/ CEO, Showtime & MTV Entertainment Studios. “È capace di portare un valore e una complessità di sfumature a ogni personaggio che interpreta, e questo è il motivo per cui siamo così entusiasti di averlo in THE AGENCY, avviandoci a lanciare la nostra nuova programmazione di contenuti originali di SHOWTIME”.

Fassbender ha appena terminato la produzione del lungometraggio di Steven Soderbergh, BLACK BAG con Cate Blanchett e, prossimamente, sarà in KNEECAP, vincitore del Sundance Audience Award, che racconta l’ascesa del trio rap di Belfast. L’anno scorso è tornato sugli schermi con l’acclamato thriller noir sull’assassino di David Fincher, THE KILLER e anche con la commedia di Taika Waititi, NEXT GOAL WINS.

Michael Fassbender protagonista per Paramount+

The Bureau – Le Bureau des Légendes si concentra sulla vita quotidiana e le missioni degli agenti all’interno del principale servizio di sicurezza esterna della Francia (DGSE). Si focalizza sul servizio “Bureau of Legends”, responsabile della formazione e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi francesi. Vivendo sotto false identità per anni, le missioni di questi agenti sono di identificare e reclutare buone risorse di intelligence.

Il New York Times l’ha nominata come una delle migliori serie internazionali del decennio e, NPR, l’ha definita “avvincente e ricca di suspense” e “uno dei migliori show televisivi del mondo.” The Bureau – Le Bureau des Légendes è stata creata da Eric Rochant ed è una serie CANAL+ Creation Originale prodotta da TOP – The Originals Productions e Federation Studios.

Il candidato ai Golden Globe ® e pluripremiato ai BAFTA® Joe Wright (Orgoglio e Pregiudizio, The Darkest Hour e The Atonement) dirigerà e produrrà la nuova serie drammatica e lo scrittore vincitore del Tony® Awards Jez Butterworth e John-Henry Butterworth (Ford v Ferrari, Edge of Tomorrow) produrranno e scriveranno tutti e dieci gli episodi.

La serie è commissionata da Showtime/MTV Entertainment Studios e prodotta in collaborazione con 101 Studios. I produttori esecutivi di THE AGENCY sono: Keith Cox e Nina L. Diaz di Showtime/MTV Entertainment Studios; David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari di 101 Studios (Yellowstone); George Clooney e Grant Heslov per Smokehouse Pictures; Alex Berger per TOP-The Originals Productions; Ashley Stern e Pascal Breton per Federation Studios/Federation Entertainment of America; e Michael Fassbender. Jez e John-Henry Butterworth sono scrittori e produttori esecutivi; Joe Wright è produttore esecutivo e regista per i primi due episodi.