Miles Gutierrez-Riley parla delle teorie su Hulkling in Agatha All Along

In Smile 2, Miles Gutierrez-Riley interpreta Joshua, un comic relief necessario in un film che porta il pubblico in molti luoghi oscuri. Ma Gutierrez-Riley è apparso anche in Agatha All Along, nel ruolo di Eddie, l’interesse amoroso di Joe Locke/Teen/William Kaplan/Billy Maximoff.

La serie si è presa il tempo di esplorare la loro storia d’amore in modo significativo. Abbiamo anche sentito che i piani originali prevedevano che “Eddie” fosse Teddy, alias Teddy Altman, il giovane vendicatore Kree/Skrull soprannominato Hulkling.

Powered by

Non sarebbe così difficile per un retcon e, quando l’attore ha incontrato CBM per l’uscita in home video di Smile 2, gli è stato chiesto proprio di questo dettaglio: “Sì, grazie, lo apprezzo. Sono stato davvero toccato nel vedere la risposta positiva a Eddie e Billy”, dice l’attore. “Tutti dietro le quinte di Agatha hanno davvero tenuto a rappresentare in modo autentico e a catturare questa relazione in un modo che onorasse il materiale originale e arrivasse davvero al cuore dell’anima di Billy”.

“È davvero bello far parte dell’MCU e l’ho sottolineato così tanto nelle interviste, ma lavorare con Joe è stato un onore”, ha continuato Miles. “È stato davvero bello. È così intelligente e ha portato avanti quello spettacolo in modo così bello”.

Miles Gutierrez-Riley su Hulkling in Agatha All Along

Per quanto riguarda le chiacchiere su Hulkling, Miles ha detto: “Per quanto riguarda le speculazioni, tutto quello che posso dire è che sono rimasto colpito da come le persone hanno reagito a Eddie e Billy e so che ci sono molti piani su come continueremo a esplorare il background, la vita e il viaggio di Billy e dovremo vedere”.

Abbiamo anche chiesto com’è stato condividere lo schermo con Evan Peters per l’esilarante incontro di Billy e Eddie con Ralph Bohner. “Sì, che leggenda. Oh mio Dio”, ha detto entusiasta. “Sono cresciuto pensando che fosse il ragazzo più talentuoso sulla Terra, quindi è stato davvero fantastico e fantastico”.

Solo il tempo ci dirà se vedremo di più di Eddie. I Marvel Studios potrebbero decidere di andare avanti con questa storia d’amore per introdurre Teddy, anche se probabilmente ciò renderebbe un disservizio a questa storia d’amore, dato quanto i due adolescenti sono diventati intimi nel corso di Agatha All Along.