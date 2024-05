Minecraft: una serie d’animazione è in sviluppo per Netflix

Netflix e Mojang Studios stanno collaborando per sviluppare una serie televisiva animata in computer grafica basata sul franchise di Minecraft. Come riportato da THR, i dettagli sulla potenziale serie, annunciata giovedì nell’ambito del 15° anniversario del gioco, sono scarsi, se non che sarà caratterizzata da una storia originale con nuovi personaggi che mostreranno il mondo di Minecraft sotto una nuova luce.

WildBrain, lo studio dietro a Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising e Carmen Sandiego, si occuperà dell’animazione di Minecraft. I dettagli sul team creativo del progetto, compreso uno showrunner, non sono ancora stati definiti. La serie animata di Netflix, però, segna l’ultima espansione del franchise e si aggiunge a eventi dal vivo, prodotti di consumo e molto altro.

Minecraft – il videogioco più venduto della storia, con oltre 300 milioni di copie vendute e una stima di 140 milioni di giocatori attivi mensilmente – diventa così un nuovo caso di popolare videogioco a essere adattato per la televisione, aggiungendosi a un elenco che comprende Fallout e Tomb Raider (Amazon), Halo (Paramount+), The Last of Us (HBO), Resident Evil e The Witcher (Netflix), tra gli altri. Del gioco è inoltre il lavorazione un film live-action.

A che punto è il film su Minecraft?

Anche se i dettagli sono scarsi, Minecraft seguirà l’Ender Dragon mentre “si avvia su un percorso di distruzione, spingendo una ragazza e il suo gruppo di improbabili avventurieri a partire per salvare l’Overworld”, secondo la logline di Warner Bros. Il film sarà basato sulla popolare serie di videogiochi dello studio svedese Mojang, che consente ai giocatori di costruire un mondo tridimensionale combattendo nemici e creando oggetti.

I dettagli della trama del film live-action su Minecraft non sono ancora stati resi noti. Sappiamo però che il film sarà interpretato daJason Momoa, Jack Black, Jennifer Coolidge, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen. La regia è affidata a Jared Hess, regista di Nacho Libre e Napoleon Dynamite.

Un film su Minecraft è in fase di sviluppo da diversi anni presso la Warner Bros. Shawn Levy di Free Guy e Deadpool 3 era stato incaricato di dirigere una sceneggiatura scritta da Kieran Mulroney e Michele Mulroney, ma i tre hanno abbandonato il progetto nel dicembre 2014.

Rob McElhenney di It’s Always Sunny in Philadelphia è stato chiamato a sostituire Levy nel 2015, ma anche lui ha lasciato il film qualche anno dopo. Peter Sollett ha poi lasciato il progetto prima che Hess venisse ufficialmente assunto nell’aprile del 2022.

Sebbene l’inizio delle riprese era previsto per l’estate 2023, la produzione del film di Minecraft è stata ritardata a causa dello sciopero della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Con la fine dello sciopero lo sviluppo del film è ripreso e le riprese sono attualmente in corso in Nuova Zelanda.