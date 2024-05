Captain America: Brave New World, il film potrebbe introdurre Giancarlo Esposito nel MCU

Captain America: Brave New World potrebbe contenere al proprio interno il debutto di Giancarlo Esposito nel MCU, secondo alcuni rumor emersi in rete. Murphy’s Multiverse ha infatti riportato che la star di Breaking Bad e Better Call Saul apparirà nel grande film Marvel 2025 di Anthony Mackie. Anche se i dettagli specifici del ruolo non sono chiari, è ragionevole pensare che Esposito sarà un antagonista del nuovo film dedicato Capitan America, dove il protagonista si scontrerà già con il Leader e il Presidente Thunderbolt Ross di Harrison Ford.

Mackie e il regista Julius Onah hanno anticipato che Sam Wilson avrebbe avuto una prova del fuoco con Captain America: Brave New World, e l’introduzione di un altro ostacolo ne sarebbe la conferma. “Il MCU ha bussato alla mia porta ed è un ruolo che non potete prevedere”, ha dichiarato Giancarlo Esposito durante la Phoenix Fan Fusion. “Verrà presentato e ci sarà una serie in seguito”.

È chiaro che l’attore, noto anche per le serie The Boys e The Mandalorian, diceva sul serio quando, di recente, al CCXP, ha dichiarato che si sarebbe unito al MCU “prima o poi”. Ma nessuno poteva immaginare che la cosa sarebbe avvenuta così rapidamente, tanto da prevedere ipoteticamente una sua comparsa già in Captain America: Brave New World, film di cui sono attualmente in corso delle riprese aggiuntive. Non resta dunque che attendere per scoprire se tale rumor si dimostrerà fondato.

LEGGI ANCHE:

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.