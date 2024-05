Jeremy Renner si unisce al cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Con la terza stagione di Mayor of Kingstown in arrivo questa domenica, Jeremy Renner ha trovato il suo prossimo grande progetto cinematografico: l’attore candidato all’Oscar si unirà infatti a Daniel Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. L’attore, come riportato da Deadline, va dunque ad aggiungersi ad un cast che comprende già Kerry Washington, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Glenn Close e Andrew Scott. Mentre Craig tornerà a vestire i panni del detective Benoit Blanc, Rian Johnson sarà nuovamente il regista e lo sceneggiatore di questo franchise da lui ideato.

Per Renner si tratta del primo progetto cinematografico a cui ha partecipa dopo l’incredibile guarigione da un incidente quasi mortale che lo ha coinvolto nel gennaio del 2022. Dopo una serie di interventi chirurgici e innumerevoli ore di riabilitazione e fisioterapia, l’attore è tornato a riprendere il suo ruolo di protagonista nella serie di successo della Paramount+, Mayor Of Kingstown e lo si potrà dunque rivedere ora anche sul grande schermo in questo nuovo film già molto atteso, visti i nomi ad oggi annunciati per il cast.

Il successo del franchising Knives Out

Il primo film di Knives Out è uscito nelle sale nel 2019, con la storia di come Benoit Blanc ha aiutato Marta Cabrera (Ana de Armas) a dimostrare la sua innocenza, guadagnando più di 300 milioni di dollari al botteghino mondiale. Quando Netflix ha visto l’incredibile potenziale del franchise, il gigante dello streaming ha acquisito i diritti di distribuzione per due sequel successivi, che si sono rivelati essere Glass Onion e Wake Up Dead Man.

Il tempo ci dirà se Johnson continuerà a scrivere altri misteri da risolvere per Benoit Blanc, o se l’avventura del prossimo anno sarà l’ultima volta che gli spettatori vedranno il detective fare la sua magia. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery debutterà su Netflix nel 2025.

Tutto quello che sappiamo su Knives Out 3

Recentemente è stato riporta che l’inizio delle riprese del film è previsto per novembre, il che permetterebbe di rispettare l’ancora generica uscita nel 2025. Non si sa molto dell’imminente terzo capitolo della serie di film gialli, ma Daniel Craig dovrebbe riprenderà il suo ruolo di detective privato Benoit Blanc. I primi due film, come noto, sono valsi allo sceneggiatore e regista Rian Johnson una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. C’è dunque da aspettarsi una nuova storia particolarmente avvincente e convincente.

I dettagli della trama non sono ancora stati rivelati, ma Johnson e Craig hanno anticipato che si tratta del “caso più pericoloso di Blanc”. Nel cast, ad oggi, sono confermati gli attori Daniel Craig, Kerry Washington, Josh O’Connor, Jeremy Renner, Cailee Spaeny, Glenn Close e Andrew Scott. Johnson starebbe attualmente ultimando la sceneggiatura di questo sequel di ‘Knives Out’ del 2019 e ‘Glass Onion’ del 2022.

“Sta venendo fuori“, ha detto Johnson in una precedente intervista dopo la fine dello sciopero della WGA. “Ovviamente non ho potuto lavorare durante lo sciopero, e ora che è finito, mi sto tuffando a tutta forza, e quindi sta venendo fuori. Ho la premessa, ho l’ambientazione, ho in testa il film. Si tratta solo di scriverlo“.