Missing You: le star parlano del finale della serie Netflix

Le star Rosalind Eleazar e Sir Lenny Henry, insieme al creatore della serie e scrittore del romanzo originale Harlan Coben, parlano del finale esplosivo di Missing You di Netflix. Il thriller segue la detective Kat Donovan (Eleazar) che, dopo aver scoperto la scomparsa del suo ex fidanzato Josh Buchanan (Ashley Walters) su un’app di incontri, entra in un labirinto di bugie e segreti legati all’omicidio irrisolto di suo padre, Clint (Henry). La serie in cinque parti tesse una rete di inganni, amori perduti e rivelazioni scioccanti, con il cast di Missing You composto da Richard Armitage, Jessica Plummer e Marc Warren.

In un’intervista con Tudum, Coben e il cast hanno approfondito il peso emotivo della conclusione di Missing You. Kat di Eleazar viene a sapere che suo padre, un rispettato poliziotto, è stato coinvolto nella corruzione e infine ucciso durante un confronto con Josh, mentre cercava aggressivamente di mantenere segreta la sua relazione con l’amante Parker (Cyril Nri). Ecco cosa ha detto l’attore:

Powered by

Riesce a vedere che c’è un dolore e un legame genuino che [Parker] aveva ovviamente con suo padre. Ha capito quanto quest’uomo amasse suo padre e quanto suo padre amasse lui. Ma in quel momento è stato così difficile. Stai piangendo tuo padre, che è stato ucciso, ma il fatto di non conoscere una parte così importante di lui è una cosa dolorosa per Kat.

La verità sulla morte di Clint si svela quando Kat affronta il suo superiore, l’ispettore capo Ellis Stagger (Richard Armitage), che le rivela di aver orchestrato una falsa confessione per proteggere Kat e sua madre dalla dura realtà del lavoro di Clint per il boss Calligan (James Nesbitt). Eleazar e Henry hanno riflettuto sulla profondità emotiva di queste scene finali:

Eleazer & Henry: Allo scopo di proteggere Kat e sua madre dalla verità, [Stagger] ha fatto in modo che Monte Leburne, un criminale già destinato a essere condannato per molteplici omicidi, si prendesse la colpa anche dell’omicidio di Clint.

Eleazer: È stata una scena molto difficile da girare. Sia io che Ashley eravamo distrutti alla fine di quella giornata, perché è stata molto pesante.

Cosa significa il finale di Missing You

Nello show di Netflix, l’omicidio del padre di Kat sembra inizialmente risolto con la confessione di Monte Leburne (Marc Warren), ma Kat scopre una rete di bugie profondamente sepolte, a partire dal suo ex fidanzato. Coben, parlando con Tudum, ha descritto l’“elettricità nell’aria” tra Eleazar e Walters nella loro scena cruciale di ricongiungimento. “Losenti la prima volta che lo vedi”, ha osservato, mentre le interpretazioni cariche delle due star diMissing You arrivano ad animare l’emozionante colpo di scena finale della narrazione. La rivelazione dell’atto di esilio autoimposto di Josh dà inizio a una serie di pugni emotivi per Kat.

Il finale di Missing You ridefinisce la comprensione del pubblico di Clint Donovan, trasformandolo da una figura paterna idealizzata a un agente delle forze dell’ordine, padre e amante complesso e ricco di sfumature. Dopo aver scoperto la sua relazione con Calligan e la sua storia nascosta con Parker, Kat si rende conto che suo padre era ben lontano dalla figura onesta che un tempo venerava. Tuttavia, questo rimodellamento del personaggio di Clint lo trasforma da un lontano ricordo in un individuo pienamente realizzato che ha lottato con lealtà contrastanti e ha protetto la sua famiglia pur soccombendo ai suoi difetti.