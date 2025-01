Missing You, il creatore parla del finale dello show Netflix: “Il più emozionante che abbia mai vissuto”

L’autore di Missing You Harlan Coben condivide la sua reazione emotiva al finale dell’adattamento di Netflix. Missing You arriva un anno dopo che Fool Me Once di Coben ha dominato le classifiche di streaming, con la nuova serie incentrata su un detective che perde l’amore della sua vita. È basata sull’omonimo romanzo di Coben del 2014. L’adattamento è guidato dalla star di Slow Horses Rosalind Eleazar, con un ensemble che comprende Ashley Walters, Jessica Plummer e Richard Armitage.

In un’intervista a Variety, Coben ha rivelato che il nuovo show di Netflix ha suscitato in lui una reazione emotiva. L’autore, che è produttore esecutivo della serie, osserva che Fool Me Once ha suscitato in lui una reazione, ma l’ultimo adattamento è stato quello che lo ha coinvolto maggiormente dal punto di vista emotivo. La citazione è riportata di seguito:

“Questo è il finale più emozionante che abbia mai vissuto. Quando ho guardato l’episodio 5, ho pianto davvero. Credo di aver avuto una piccola lacrima nell’occhio forse anche con Fool Me Once. Ma credo che questa sarà la serie più emozionante”.

Cosa succede in Missing You e cosa significa il finale

Il mystery thriller è incentrato sulla detective Kat Donovan (Eleazar). Undici anni fa, il suo fidanzato è scomparso e Kate non ha più avuto sue notizie. Ma, per caso, mentre scruta un’app di incontri, rimane scioccata nel vedere il suo volto. L’apparente ricomparsa del fidanzato costringe la detective a indagare sull’omicidio del padre e a scavare nei segreti del passato. Tutto questo arriva al culmine nel finale di Missing You, che prende pieghe sorprendenti.

I due uomini della vita di Kate si rivelano collegati. È il fidanzato di Kate ad aver ucciso suo padre. Il padre, Clint (Lenny Henry), era un poliziotto corrotto e viveva una doppia vita. Ma la morte è stata accidentale. Il fidanzato, Josh (Ashley Walters), stava solo cercando di impedire a Clint di comportarsi in modo violento e di fare del male a qualcuno che avrebbe potuto smascherare la sua doppiezza. Josh, però, se n’è andato perché non riusciva a gestire il segreto e a mentire a Kate.

Con un cast di Missing You che comprende anche Steve Pemberton, Marc Warren e Samantha Spiro, la miniserie di cinque episodi si prende il tempo per esaminare davvero come Kate affronta tutta l’incertezza e la segretezza nella sua vita. L’attenzione ai personaggi porta la serie al di là di un semplice thriller, perché l’impatto su Kate e sulle persone a lei care è evidente, consentendo al cast di attingere a qualcosa che va oltre i semplici elementi della soap. Il tutto si realizza grazie alla forza dell’interpretazione della protagonista Eleazar.