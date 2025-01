Missing You, la spiegazione del finale: Perché Josh se n’è andato e chi ha ucciso Clint?

È il primo giorno dell’anno, una nuova serie di Harlan Coben è sbarcata su Netflix e sapete cosa significa: è il momento perfetto per guardare Missing You.

Non abbiamo dubbi che entro il primo giorno dall’uscita, i fan si saranno fatti strada attraverso i cinque episodi del nuovo thriller, anche grazie alla sua intrigante premessa centrale.

Powered by

Quando Kat (Rosalind Eleazar) si è tuffata nel mondo degli appuntamenti online, l’ultima cosa che si aspettava di vedere era un profilo del suo ex fidanzato Josh (Ashley Walters).

Lui l’ha lasciata senza una parola solo pochi mesi dopo l’omicidio del padre Clint (Lenny Henry), avvenuto 11 anni prima – ma dov’è stato? Non appena Kat si è resa conto della ricomparsa di Josh, lui l’ha rimossa dall’app e ha scatenato in Kat la voglia di saperne di più.

Allo stesso tempo, l’uomo che ha confessato l’omicidio di Clint, Monte Leburne (Marc Warren), ha lasciato Kat con più domande che risposte quando lo ha affrontato per sapere chi ha ordinato l’omicidio di suo padre. Con l’avanzare degli episodi, molte delle persone più vicine a Kat nascondevano evidentemente dei segreti e nessuno era del tutto contento che lei stesse rivangando il passato.

Parlando della sua reazione al finale della serie, Richard Armitage ha dichiarato in esclusiva a RadioTimes.com : “È letteralmente come una porta che si apre alla fine, dove scoprirai la verità e quella verità ti colpirà in faccia”.

Ma come sono andate a finire le cose per Kat in Missing You? Continuate a leggere per un resoconto completo dell’ultimo episodio della serie di Harlan Coben.

Il finale di Missing You spiegato: Perché Josh se n’è andato?

Il penultimo episodio di Missing You si è concluso con un bel cliffhanger quando Kat è andata alla ricerca di Josh attraverso una casella postale che lui era solito utilizzare. L’aver visto un altro uomo ritirare un pacco dalla stessa casella postale ha spinto Kat a seguirlo in una casa in campagna.

Sebbene all’inizio l’uomo sembrasse un po’ ostile e dicesse di non sapere chi fosse Josh, Kat rimase nei paraggi e vide una bambina che giocava sulla spiaggia. Quando si è avvicinata, ha avuto la sorpresa di vedere Josh stesso che camminava verso di loro.

L’episodio finale si apre con la bambina, Sadie, che riconosce Josh come “papà”. Quando rimangono soli, Kat interroga Josh per sapere se conosce Dana Fells (Lisa Faulkner) e lui dice di non aver mai sentito parlare di quella persona. L’uomo racconta a Kat che la madre di Sadie è morta qualche anno fa e che l’uomo che Kat ha incontrato è in realtà il padre della sua ex, che ora vive con Josh e Sadie.

Josh dice di non essersi mai iscritto a un’app di incontri e spiega di aver dovuto lasciare Kat 11 anni fa. Josh ammette di essere andato a trovare Monte Leburne in prigione e di aver scoperto che Clint era corrotto, ma all’epoca non poteva dirlo a Kat. Kat alla fine se ne va e torna al suo appartamento dove vede Brendan (Oscar Kennedy) che viene caricato sul retro di un furgone.

Brendan è andato a parlare con Kat ma è stato spiato da Titus (Steve Pemberton), che chiama Brendan dicendogli che sua madre Dana è nel retro del furgone e che deve venire immediatamente. Cadendo nella trappola, l’operaio di Titus, Reynaldo, picchia Brendan e i due si allontanano velocemente, con Kat che li insegue ma non riesce a raggiungerli.

Nello stesso momento, alla fattoria di Titus, Dana viene sorpresa da uno degli operai di Titus mentre telefona frettolosamente a Brendan e si difende, pugnalandolo con un’ascia.

Tornati alla centrale, Kat e la sua squadra rintracciano il furgone presso alcuni allevatori di cani in una zona specifica e si mettono in viaggio per cercarlo. Alla fattoria, Titus e Reynaldo trovano il corpo dell’altro operaio in cucina e si rendono conto che Dana non solo è fuggita, ma è anche tornata. Titus dice che l’unico modo per risolvere il problema è bruciare l’intera tenuta.

Kat e Nia si recano all’indirizzo di Titus e vedono che l’incendio è già in corso. Sebbene Reynaldo dichiari che “lasceranno morire i beni”, Dana si intrufola nelle scuderie per liberare gli altri prigionieri, anch’essi adescati su app di incontri e tenuti in ostaggio mentre Titus rubava i loro soldi. Nelle stalle attaccano Reynaldo e, sentendo le urla, Kat si dirige da sola verso la proprietà di Titus.

Titus urla a Dana di uscire e mostrarsi, sparando a Brendan alla gamba come leva. Kat sente le sue urla e accorre anche lei, ne nasce una lotta e Titus punta la pistola contro Kat e sta per spararle, ma lei gli spara appena in tempo.

Quali segreti nascondeva Clint?

Stagger ammette a Kat di aver organizzato un trattamento speciale per Monte Leburne mentre era in prigione, ma non solo, conferma anche di aver pagato Leburne perché dicesse di aver ucciso Clint.

Stagger ammette di sapere che Clint tradiva Odette, ma che stava solo cercando di chiudere l’indagine per tenere Kat al sicuro.

Mentre Kat ha terminato il dramma dalla fattoria di Titus, Calligan (James Nesbitt) la chiama con alcune informazioni sulla persona misteriosa con cui Clint aveva una relazione. Kat dice di volerlo sapere e si reca all’indirizzo il giorno seguente.

Lì incontra Parker (Cyril Nri), che è sorpreso di vederla ma ammette che Kat assomiglia a Clint. Dice di aver sempre pensato che sarebbe stata Odette a bussare e di aver pensato per anni a cosa dirle.

Parker racconta a Kat che lui e Clint sono stati insieme per 14 anni e che lui ha affrontato con distacco il fatto che Clint avesse una moglie e una figlia. Parker racconta di aver cercato di lasciare Clint e di costruirsi una vita lontano da lui, ma di essere sempre tornato da lui.

Parker dice che Calligan sapeva della relazione segreta di Clint con lui e lo ricattava per farlo lavorare per lui.

Ma alla fine Clint si è stancato di essere usato da Calligan e ha rotto anche con Parker. Parker racconta a Kat che l’ultima volta che ha visto Clint è stata la notte in cui è morto, dicendo che era un “disastro”, ma anche che non lo aveva mai visto così spaventato e che era scappato in preda al panico.