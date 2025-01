Squid Game, il creatore suggerisce un’idea per uno spin-off e le condizioni per continuare l’universo

Il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk spiega le sue condizioni per continuare l’universo oltre la terza stagione. La serie più vista di Netflix è tornata di recente per continuare il viaggio di Gi-hun (Lee Jung-jae), con una nuova missione per distruggere il gioco dall’interno. Tuttavia, i suoi tentativi hanno avuto un costo, con una ribellione fallita a seguito di un importante tradimento. Mentre il suo destino rimane incerto, è stato anche confermato che Squid Game si concluderà con la terza stagione, che arriverà nel 2025.

Parlando con The Hollywood Reporter, Hwang ha rivelato a quali condizioni continuerà l’universo di Squid Game. Il creatore ha affermato che per lui “la terza stagione è il finale di questa storia”, il che significa concludere l’arco narrativo di Gi-hun. Se dovesse mai tornare nell’universo, vorrebbe che “riguardasse personaggi diversi con un arco narrativo diverso”, ad esempio esplorando la storia delle guardie mascherate. Guardate la citazione completa di Hwang qui sotto:

Personalmente, vedo la terza stagione come il finale di questa storia. Questo perché credo di aver chiuso la storia che volevo raccontare sulla società attraverso il personaggio di Seong Gi-hun. Se mai volessi tornare nel mondo di Squid Game, si tratterebbe di personaggi diversi con un arco narrativo diverso. Una sorta di spinoff, forse. Per esempio, le guardie mascherate. Come sono finite qui? Cosa fanno nel tempo libero? Qualcosa del genere, forse.

Cosa significa questo per l’universo di Squid Game

La stagione 1 di Squid Game è diventata la serie più popolare di tutti i tempi di Netflix, addirittura più vista della stagione 1 di Wednesday e della stagione 4 di Stranger Things. La seconda stagione non è stata da meno: nella prima settimana ha già ottenuto 68 milioni di visualizzazioni, diventando una delle stagioni non in lingua inglese più viste con un ampio margine. Pertanto, l’immenso successo e gli enormi numeri di spettatori faranno pressione sull’universo per continuare oltre la terza stagione. Tuttavia, non si sa se Hwang sarà coinvolto, dato che il creatore è stato categorico nel volersi prendere una pausa dall’universo dopo tre anni difficili per lo sviluppo della seconda stagione.

L’universo di Squid Game è già stato oggetto di spinoff in varie forme. Tra questi, il reality show Squid Game: The Challenge, che ha visto i concorrenti giocare a giochi per bambini per un premio in denaro di 4,56 milioni di dollari. Un videogioco multiplayer intitolato Squid Game: Unleashed , che offre ai fan un’altra piattaforma per esplorare l’universo. Inoltre, si è già parlato di una versione americana della serie, con l’acclamato regista David Fincher legato al progetto.