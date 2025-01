Missing You è basata su una storia vera? la verità dietro la nuova serie Netflix

Missing You è l’ultima serie di Netflix che merita un’abbuffata, incentrata su una trama piena di colpi di scena che coinvolge detective, morti e app di appuntamenti – ma è basata su una storia vera?

È una domanda abbastanza lecita da porre. Tra tutti i nuovi documentari di cronaca nera che escono ogni mese, spesso si trova una sorta di scandalo amoroso al centro di almeno un titolo.

In Missing You, la trama è incentrata sulla detective Kat Donovan, che rimane scioccata quando scopre il suo ex fidanzato Josh su un’app di incontri, più di dieci anni dopo che lui l’aveva abbandonata.

Sebbene si tratti di una finzione, alcuni elementi della nuova serie televisiva sembrano certamente una storia strappata alle prime pagine dei giornali. Un mistero simile a quello della vita reale potrebbe nascondersi sotto la superficie della trama tortuosa di Missing You?

Missing You è tratto da un romanzo di Harlan Coben

In breve, no. Missing You non è basato su una storia vera, ma è tratto dall’omonimo romanzo best-seller di Harlan Coben. L’autore americano ha pubblicato 35 libri e oltre, specializzandosi in thriller misteriosi che trattano temi come segreti sepolti, omicidi e tradimenti.

In altre parole, sono ottimi adattamenti televisivi e cinematografici, come dimostra il suo accordo con Netflix. Nel 2018 ha firmato un accordo di cinque anni per l’adattamento dei suoi libri in show di Netflix, con Coben in veste di produttore esecutivo per ciascuno di essi, che è stato esteso di altri quattro anni nel 2022.

Sebbene non siano noti per essere programmi televisivi di alto livello, ogni adattamento è stato un successo di ascolti. Missing You, uscito il 1° gennaio 2025, è l’ultimo ad aggiungersi alla collezione di Harlan Coben di Netflix, insieme a:

Sicuro

Il bosco

L’innocente

Andato per sempre

Resta vicino

Stringi forte

L’estraneo

Fool Me Once

Coben si ispira alla vita reale

Sebbene tutti i suoi romanzi siano di fantasia, alcuni personaggi sono stati ispirati da persone reali. Per esempio, sul suo sito web ha rivelato che “Win è vagamente basato sul mio compagno di stanza al college, anche se nella vita reale è meno, ehm, psicotico della sua controparte immaginaria”.

Allo stesso modo, anche l’idea di Maya di Fool Me Once, che sperimenta flashback del suo periodo nell’esercito, è nata da una persona reale. In una conversazione con CBS Mornings, Coben ha spiegato: “Ho incontrato una delle primissime donne che hanno volato in missioni di combattimento in Medio Oriente ed era così forte che mi sono detto: ‘Cavolo, voglio basare un personaggio su di lei’”.

Allo stesso modo, ha raccontato che l’idea di Missing You è nata da un articolo del New York Times che ha letto e dal mondo degli appuntamenti online. E le sue ricerche non sono finite qui, perché ha persino creato un falso profilo di incontri, fingendo di essere una giovane donna in cerca di donne più anziane per saperne di più su questo mondo.

“La cosa divertente è che tutti sono uguali quando sono online”, ha detto. “Non so se è come pensiamo di essere o come vogliamo essere, ma tutte noi amiamo l’avventura, amiamo viaggiare, vogliamo andare nei musei”.

Quando gli è stato chiesto che tipo di risposte ha ricevuto, Coben ha confermato di non aver interagito con nessuno: era semplicemente lì per sfogliare i profili e aiutare a capire gli appuntamenti online per la sua storia.

Se avete guardato Missing You fino alla fine, capirete presto come la sua ricerca non abbia fornito altro che un contesto, poiché la trama contiene diversi colpi di scena che vanno ben oltre il solito scenario di appuntamenti online.