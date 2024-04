Oldboy: in lavorazione una serie tv alla Lionsgate Television

Lionsgate Television sta collaborando con Park Chan-wook per sviluppare un adattamento televisivo in lingua inglese dell’iconico Oldboy. Park ha diretto e co-scritto il film originale, a sua volta vagamente basato sul manga giapponese con lo stesso nome. Produrrà la nuova versione della serie insieme al suo partner di produzione, Syd Lim. I dirigenti Courtney Mock e Tara Joshi stanno supervisionando il progetto per Lionsgate Television. Bryan Weiser ha negoziato l’accordo.

“La Lionsgate Television condivide la mia visione creativa di portare ‘Oldboy’ nel mondo della televisione”, ha affermato Park. “Non vedo l’ora di lavorare con uno studio il cui marchio è sinonimo di narrazione audace, originale e rischiosa”.

Uscito nel 2003, Oldboy racconta la storia di un uomo che viene rapito e tenuto prigioniero in una stanza d’albergo sigillata per 15 anni. Viene improvvisamente liberato senza alcuna spiegazione, solo per venire a sapere che ha cinque giorni per scoprire il motivo per cui è stato imprigionato o affrontarne le conseguenze. Il cast includeva Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung e Oh Dal-su. Il film ha ricevuto incredibili elogi al momento della sua uscita ed è ampiamente considerato come uno dei migliori film del 21° secolo.

“Park è uno dei narratori più visionari della nostra generazione e siamo entusiasti di collaborare con lui per portare il suo capolavoro cinematografico sullo schermo televisivo”, ha affermato Scott Herbst, vicepresidente esecutivo e responsabile dello sviluppo della sceneggiatura per Lionsgate Television. “Questo adattamento in serie di ‘Oldboy’ presenterà la pura potenza emotiva, le scene di combattimento iconiche e lo stile viscerale che hanno reso il film un classico.”

Se la serie dovesse andare avanti, non sarebbe la prima versione in lingua inglese di Oldboy. Una versione americana con Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson e Michael Imperioli è stata realizzata nel 2013, con la regia di Spike Lee.