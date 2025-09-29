Outlander: teaser trailer dell’ottava e ultima stagione

Starz ha pubblicato il teaser trailer ufficiale dell’ottava e ultima stagione di Outlander, l’amata serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon che negli anni ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Il nuovo promo offre un primo sguardo agli episodi conclusivi della saga di Claire e Jamie Fraser, promettendo emozione, colpi di scena e un addio degno di una delle serie storiche più seguite dell’ultimo decennio.

Nel teaser, tra immagini suggestive e accenni di momenti cruciali, ritroviamo Caitríona Balfe e Sam Heughan nei ruoli iconici di Claire e Jamie, pronti ad affrontare le conseguenze degli eventi della settima stagione e i rischi di un’America sempre più in bilico sul conflitto rivoluzionario. La stagione finale si preannuncia come un viaggio intenso, che porterà i protagonisti e gli spettatori verso la conclusione di un arco narrativo iniziato nel 2014.

Il cast e la trama

Oltre ai due attori principali, tornano Sophie Skelton, Richard Rankin e John Bell, insieme a nuovi volti che arricchiranno la trama. Il teaser punta sull’intensità emotiva e sulla spettacolarità delle scene in costume, ribadendo i punti di forza che hanno reso Outlander un fenomeno internazionale: romance, avventura, storia e un legame indissolubile tra i protagonisti.

L’ottava stagione di Outlander debutterà nel corso del 2025 su Starz negli Stati Uniti e successivamente in Italia su Sky e NOW, come già avvenuto per le precedenti stagioni. Con questo ultimo capitolo, la serie chiuderà il cerchio narrativo, regalando ai fan un finale all’altezza delle aspettative.