Keira Knightley parla senza mezzi termini di un possibile ritorno in Pirati dei Caraibi 6

Keira Knightley ha parlato della possibilità di tornare in Pirati dei Caraibi 6. Nota ai fan della saga per aver interpretato Elizabeth Swann, la Knightley ha recitato nella trilogia originale al fianco di Orlando Bloom e Johnny Depp prima di allontanarsi dalla serie, a parte una breve apparizione.

Al di fuori di Pirati dei Caraibi, la due volte candidata all’Oscar ha costruito una carriera di successo con progetti come Orgoglio e pregiudizio e Espiazione. Nel frattempo, la longeva saga della Disney ha incassato miliardi in tutto il mondo, anche se lo studio sta valutando un rilancio creativo dopo La vendetta di Salazar del 2017.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Knightley ha smentito le voci su un suo possibile ritorno nella serie Pirati dei Caraibi. Durante la promozione del suo ultimo film, La donna nella cabina 10, all’attrice è stato chiesto se ci fossero state conversazioni su un possibile ritorno del cast originale, cosa che lei ha negato. Leggi la sua risposta qui sotto:

Non ci sono state conversazioni. No, no.

Alla domanda su dove vorrebbe vedere il suo personaggio in futuro, Knightley ha ammesso di non ricordare cosa sia successo a Elizabeth alla fine di Pirati dei Caraibi e ha detto che “dovrebbe essere una pirata”. Leggi i suoi commenti qui sotto:

Il mio personaggio? In Pirati dei Caraibi? Cosa le è successo? Non ricordo bene cosa le sia successo. Quindi non sono sicura di dove dovrebbe andare dopo. Dovrebbe essere una pirata, giusto?

Cosa significa questo per Pirati dei Caraibi 6

Il rifiuto di Knightley di tornare in Pirati dei Caraibi 6 cambia la discussione sul reboot. Per anni, il franchise è stato oggetto di speculazioni su quali personaggi storici potrebbero apparire per rilanciare la serie. Tuttavia, i commenti di Knightley spostano l’attenzione dai cameo e dalla nostalgia verso la sfida più grande di creare una storia avvincente per il prossimo capitolo.

La serie Pirati dei Caraibi ha prosperato a lungo grazie alle buffonate di Jack Sparrow e alla storia tra Will Turner ed Elizabeth Swann, ma questi archi narrativi hanno raggiunto una conclusione naturale. Gli ultimi due film, On Stranger Tides e Dead Men Tell No Tales, hanno incassato rispettivamente 1 miliardo e 794 milioni di dollari in tutto il mondo. Tuttavia, entrambi hanno ricevuto recensioni poco entusiastiche, con i critici che hanno biasimato le trame eccessivamente complicate e la mancanza di originalità.

Un modo per far progredire la serie potrebbe essere quello di introdurre una ciurma di pirati completamente nuova o di espandere la mitologia dei mari oltre ciò che è già stato esplorato. Pirati dei Caraibi potrebbe orientarsi verso il folklore piratesco più oscuro, elementi soprannaturali o persino contesti culturali diversi che mettono in risalto nuove leggende piratesche.

Reinventare la serie potrebbe ricordare al pubblico che il mondo di Pirati dei Caraibi non si limita alle avventure di Jack Sparrow. Scegliendo di innovare invece di ripetere, Pirati dei Caraibi 6 potrebbe dimostrare di essere ancora rilevante nel panorama dei blockbuster odierni. Le serie che riescono a reinventarsi hanno dimostrato che abbandonare la nostalgia può dare i suoi frutti.