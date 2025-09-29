Tom Holland aggiorna sul suo infortunio dal set di Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo l’infortunio sul set durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day, pubblicando sui social media sabato 27 settembre che “si sente meglio e sta guarendo”. Ricordiamo che Holland ha subito una lieve commozione cerebrale durante le riprese del film sui supereroi ed è stato brevemente ricoverato in ospedale, con la produzione interrotta per consentire alla star di riprendersi. Meno di una settimana dopo, Holland ha dunque pubblicato su Instagram i momenti salienti di un evento di The Brother’s Trust (si può vedere qui il video), un’organizzazione no profit gestita dai suoi genitori.

Oltre a un video che mostra Holland con la fidanzata e co-protagonista di Spider-Man Zendaya, e a un clip del collega Jacob Batalon, Holland ha condiviso un breve aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Secondo quanto riportato, l’infortunio di Holland è stato causato da un’acrobazia andata male sul set di Glasgow, in Scozia, anche se nessun altro è rimasto ferito. Non è ancora chiaro quando riprenderanno le riprese di Spider-Man: Brand New Day, Holland sembra essere quasi completamente guarito, il che significa che le riprese del film Marvel potrebbero riprendere nel prossimo futuro.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.