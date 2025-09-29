Tom Holland aggiorna sul suo infortunio dal set di Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo l’infortunio sul set durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day, pubblicando sui social media sabato 27 settembre che “si sente meglio e sta guarendo”. Ricordiamo che Holland ha subito una lieve commozione cerebrale durante le riprese del film sui supereroi ed è stato brevemente ricoverato in ospedale, con la produzione interrotta per consentire alla star di riprendersi. Meno di una settimana dopo, Holland ha dunque pubblicato su Instagram i momenti salienti di un evento di The Brother’s Trust (si può vedere qui il video), un’organizzazione no profit gestita dai suoi genitori.
Oltre a un video che mostra Holland con la fidanzata e co-protagonista di Spider-Man Zendaya, e a un clip del collega Jacob Batalon, Holland ha condiviso un breve aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Secondo quanto riportato, l’infortunio di Holland è stato causato da un’acrobazia andata male sul set di Glasgow, in Scozia, anche se nessun altro è rimasto ferito. Non è ancora chiaro quando riprenderanno le riprese di Spider-Man: Brand New Day, Holland sembra essere quasi completamente guarito, il che significa che le riprese del film Marvel potrebbero riprendere nel prossimo futuro.
Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day
Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.
Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.
L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.
Di certo c’è che il film condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.
Il film è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora è solo un rumors il coinvolgimento di Charlie Cox.
Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.