Paradise, la star della serie svela cosa aspettarsi dal finale della prima stagione

La star di Paradise, Sterling K. Brown, anticipa cosa aspettarsi nel finale della prima stagione. La posta in gioco è più alta che mai per il personaggio di Brown, Xavier Collins, poiché le vite della sua famiglia, dei cittadini di Paradise e dei sopravvissuti esterni sono in pericolo. Nel finale dell’episodio 7 della prima stagione di Paradise, Samantha “Sinatra” Redmond (Julianne Nicholson) gli lancia un ultimatum per scoprire chi ha ucciso il presidente Cal Bradford (James Marsden) e per ristabilire l’ordine nella comunità sotterranea. Se Xavier non sarà in grado di soddisfare queste richieste, non rivedrà mai più sua figlia Presley (Aliyah Mastin) o sua moglie Teri (Enuka Okuma).

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Brown ha rivelato che Xavier sopravvive al finale e che l’assassino del presidente Bradford sarà svelato prima della fine della stagione. Ha anche anticipato cosa significherà il finale per la seconda stagione, dato che Xavier ora sa che ci sono sopravvissuti in superficie nonostante l’evento catastrofico che si è verificato. Nella seconda stagione Xavier cercherà sua moglie ed esplorerà il mondo esterno. Leggi i commenti di Brown qui sotto:

Powered by

Scopriremo chi uccide il presidente. Abbiamo incontrato la persona in questione, posso anticipare qualcosa. Sarò nella seconda stagione, quindi c’è un’anticipazione. Capite cosa intendo? Il fratello arriva fino alla fine. Ora sappiamo, grazie alle registrazioni video che Sinatra condivide con Xavier, che la vita esiste. Ci sarà un’esplorazione di come sarà la vita oltre Paradise, oltre il nostro complesso. E poi una delle domande principali per la seconda stagione sarà: “La moglie di Xavier è viva?”

Cosa significa per Paradise

Sterling K. Brown anticipa un finale soddisfacente per la prima stagione

I commenti di Brown confermano che Xavier troverà l’assassino del presidente Bradford, la storia di Xavier continuerà nella seconda stagione, ma sulla superficie ci saranno ancora domande su ciò che è successo a Teri. Ciò è in linea con i precedenti commenti del creatore Dan Fogelman sul suo piano di tre stagioni per Paradise e sul fatto che tutte le domande principali dall’inizio della stagione troveranno risposta. Il mistero che circonda la morte del presidente Bradford sarà risolto e Xavier non morirà per mano di Sinatra o dei suoi alleati.

La conferma che l’assassino del presidente è un personaggio di Paradise che è già stato presentato fa ben sperare per la rivelazione che si è guadagnata. Sinatra ha detto a Xavier che il DNA dell’assassino non apparteneva a nessuna delle 25.000 persone all’interno della comunità sotterranea. Ciò significa che l’assassino è un esterno e, fino a questo punto, probabilmente è stato visto solo nei flashback. Xavier è sopravvissuto, ma non c’è ancora alcuna garanzia di sicurezza per i suoi figli e per il resto dei personaggi.