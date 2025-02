Resident Alien – Stagione 4 riceve un aggiornamento sulla finestra di uscita da Alan Tudyk

La star e produttore Alan Tudyk ha annunciato che la quarta stagione di Resident Alien sarà disponibile in autunno. La serie, basata sull’omonimo fumetto di Peter Hogan e Steve Parkhouse, è stata trasmessa su Syfy a gennaio 2021. Il cast di Resident Alien vede Tudyk nel ruolo del protagonista, e si concentra su un extraterrestre che viene inviato sulla Terra per spazzare via l’umanità, ma sviluppa compassione per gli umani, difendendoli infine da altre minacce aliene. La serie è finora durata tre stagioni e 34 episodi, e nel giugno 2024 lo show ha ricevuto il rinnovo per la quarta stagione.

Secondo The Direct, durante un panel alla Fan Expo Vancouver 2025, Tudyk e la co-protagonista Alice Wetterlund hanno dato il loro contributo sulla finestra di uscita per la quarta stagione dello show. Pur ammettendo di non essere sicuri di una data di uscita definitiva, le star hanno rivelato di ritenere che la nuova stagione uscirà alla fine del 2025. Ecco i loro commenti:

Powered by

Tudyk: Penso che dovreste vederla prima della fine del 2025.

Wetterland: Sì, assolutamente. Sembra che stiano accelerando le cose proprio per questo. Non sappiamo quando, ma sembra che vogliano mandarla in onda quest’anno. Questa è la sensazione.

Cosa significano questi commenti per la quarta stagione di Resident Alien

Lo show tornerà in onda dopo solo un anno di pausa con un nuovo network

Questi commenti suggeriscono che la quarta stagione di Resident Alien è una delle più attese dal cast, che non vede l’ora che vada in onda. Lo show passerà a USA Network per la quarta stagione, rendendo Resident Alien – stagione 3 l’ultima stagione in onda su Syfy. Con la stagione che si conclude con un colpo di scena, con Harry e Bridget imprigionati sulla Luna dai Grigi, la Terra è ora in pericolo e questo sarà senza dubbio un punto importante della trama che verrà esplorato durante la quarta stagione.

Ci sono numerose teorie sulla quarta stagione di Resident Alien e, con un cambio di rete, è del tutto possibile che lo show possa prendere una direzione molto diversa.

Il fatto che la serie tornerà dopo solo un anno suggerisce che si tratta di un arco narrativo pianificato da tempo e che gli sceneggiatori stanno cercando di portare a termine al meglio la trama e gli archi dei personaggi, oltre a far uscire rapidamente la serie su un nuovo network. Se la stagione avrà successo su USA Network, ci sono tutte le possibilità che Resident Alien possa andare in onda per diverse stagioni, consolidando il suo posto come uno dei migliori programmi televisivi di Tudyk.