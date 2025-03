Citadel: rivelato l’enorme costo di produzione per Amazon, compresi gli spin-off

Secondo quanto riferito, il costo totale di Citadel per Amazon, compresi gli spin-off, è stato rivelato in un nuovo rapporto. Creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil, con Joe e Anthony Russo come produttori esecutivi, la serie di spionaggio Prime Video vede come protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas nei panni rispettivamente di Mason Kane e Nadia Sinh, due spie dell’agenzia Citadel che cercano di recuperare la memoria mentre combattono contro il malvagio sindacato Manticore. La serie ha avuto una strada notoriamente accidentata fino al completamento e ha sofferto di un budget gonfiato e di recensioni poco brillanti, ma alla Citadel – stagione 2 è stato comunque dato il via libera, oltre agli spin-off.

Matthew Belloni ora condivide un nuovo aggiornamento su Citadel nella sua newsletter Puck mentre la direttrice degli Amazon MGM Studios Jennifer Salke, che ha dato il via libera alla serie e l’ha rinnovata per la stagione 2, lascia l’azienda. Belloni riferisce che Salke ha speso 250 milioni di dollari per realizzare lo show di punta, che alla fine ha risentito di due tagli concorrenti e disaccordi tra i fratelli Russo e Appelbaum e Oh. Tenendo conto del dramma dietro le quinte, del rinnovo di Salke di Citadel per la seconda stagione e degli spin-off internazionali, Belloni riferisce che lo show è costato ad Amazon ben 500 milioni di dollari, secondo una fonte interna all’azienda.

La seconda stagione di Citadel non ha ancora una data di uscita.

Cosa significa per Citadel

Le recensioni della prima stagione di Citadel sono state decisamente contrastanti, con i critici apparentemente d’accordo sul fatto che il budget gigantesco dello show non potesse compensare la sua trama familiare e i personaggi stereotipati. Su Rotten Tomatoes, la prima stagione ha ottenuto solo il 51% dei voti dei critici, mentre il punteggio del Popcornmeter, basato sul pubblico, è solo leggermente migliore, al 62%, senza che nessuno dei due sia un risultato ottimale, dato il prezzo dello show. In termini di audience, il quadro è meno chiaro. Lo show non ha avuto un grande successo nelle classifiche di ascolto Nielsen, ma Salke ha affermato che ha debuttato al primo posto su Prime Video come parte di un post celebrativo su Instagram:

Citadel, il titolo numero 1 su Prime! Al suo debutto nella serie, questo show ha attirato uno dei più grandi pubblici globali nella storia di Prime Video: una performance incredibile per un IP nuovo e originale!

Oltre al rinnovo della seconda stagione, è stato dato il via libera anche a due spin-off di Citadel. Citadel: Diana, uno spin-off italiano, è uscito nell’ottobre 2024, mentre Citadel: Honey Bunny, uno spin-off indiano, è uscito nel novembre 2024. Entrambi hanno ottenuto recensioni più positive rispetto allo show di punta e hanno avuto un buon successo a livello internazionale, anche se in Nord America sembra essere stato limitato. Dato che il franchise è costato ad Amazon una somma enorme e ora che Salke se n’è andato, è possibile che la seconda stagione di Citadel segnerà la fine del franchise.