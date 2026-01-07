I film di Netflix del 2026: ecco la prima immagine di Enola Holmes 3 con Millie Bobby Brown

Ecco i film Netflix del 2026, a partire da un’anticipazione del primo progetto post-Sottosopra dell’ex star di Stranger Things Millie Bobby Brown. Il servizio di streaming ha annunciato una serie di date di uscita per i suoi progetti cinematografici, tra cui una nuova serie di film di Tyler Perry, la collaborazione tra Matt Damon e Ben Affleck tramite Artists Equity e altri titoli di generi diversi.

Millie Bobby Brown torna con il terzo capitolo di Enola Holmes, basato su una serie di libri sulle misteriose avventure della sorella minore di Sherlock. Questa volta è diretta a Malta con Louis Partridge (“House of Guinness“), dove una lunga serie di spunti ci racconta che i “sogni personali e professionali del suo personaggio si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato prima“. In uscita quest’estate, il cast di supporto include Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster.

Sono stati condivisi maggiori dettagli sul film finale di “Heartstopper“, una storia d’amore queer adolescenziale che ha conquistato il pubblico globale (e ora ha ritrovato rilevanza sulla scia dell’enorme successo crossover di “Heated Rivalry”). Qui, i protagonisti Joe Locke e Kit Connor affronteranno la fine dell’adolescenza e l’inizio di complicate questioni legate all’età adulta, come le relazioni a distanza.

“Nick e Charlie sono inseparabili, ma con Nick che si prepara a partire per l’università e Charlie che trova una nuova indipendenza a scuola, la realtà di una relazione a distanza inizia a pesare su di loro. I dubbi prendono piede e la loro relazione si trova ad affrontare la sfida più grande di sempre”, recita la sinossi ufficiale. “Nel frattempo, anche i loro amici stanno affrontando gli alti e bassi dell’amore e dell’amicizia, affrontando le sfide agrodolci della crescita e del cambiamento. I primi amori possono davvero durare per sempre?”. Il film è previsto per quest’anno.

Tyler Perry ha due film in programma quest’anno, tra cui “Joe’s College Road Trip”, che segue la famiglia allargata di Madea, in uscita il 13 febbraio. Più avanti quest’anno pubblicherà anche un sequel di “Why Did I Get Married?” e “The Gospel of Christmas”.

I fan di “Peaky Blinders” saranno felici di sapere che il film della serie, “The Immortal Man“, arriverà in sale selezionate il 6 marzo e sarà disponibile in streaming il 20 marzo. Cillian Murphy torna per il progetto in cui, “nel caos della Seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby viene costretto a tornare da un esilio autoimposto per affrontare la resa dei conti più distruttiva della sua vita. Con il futuro della famiglia e del Paese in gioco, Tommy deve affrontare i suoi demoni e scegliere se affrontare la sua eredità o distruggerla completamente”.

Altri progetti in programma: Tracy Morgan e Cedric the Entertainer si sono uniti a Michael B. Jordan e Juno Temple nel cast vocale di “Swapped” di Skydance Animation; Alan Ritchson, il bel gigante di “Reacher”, pubblicherà “War Machine” il 6 marzo con Dennis Quaid, Stephan James e Jai Courtney; e Sally Field fa il suo debutto su Netflix nei panni di una vedova la cui improbabile amicizia con un polpo la porta a crescere in “Creature straordinariamente brillanti” in uscita l’8 maggio.