2026

The Death of Robin Hood: primo trailer del film A24 con Hugh Jackman

Gianmaria Cataldo
Di Gianmaria Cataldo

-

A24 ha pubblicato un primo trailer che mostra l’interpretazione di Hugh Jackman del leggendario Robin Hood, ma in una versione più anziana a cui il pubblico non è abituato. Il film in costume The Death of Robin Hood mostrerà infatti una versione maledetta del personaggio che cerca di superare i traumi del passato dovuti alla sua vita di crimini e omicidi, e che si ritrova ferito dopo una battaglia. Una donna misteriosa gli offrirà una possibilità di salvezza e redenzione.

Lo sceneggiatore e regista è Michael Sarnoski, noto per A Quiet Place – Giorno 1, che ha dichiarato: “[Robin Hood] era un fuorilegge assassino che ha fatto molte cose terribili ed era una specie di mostro. Ma è vissuto abbastanza a lungo da vedere nascere questa leggenda su di lui. Sta cercando di capire come si sente al riguardo, all’essere ritratto come un eroe quando sa bene chi era realmente“.

A24 ha anche condiviso il poster (lo si può vedere qui) che mostra Jackman nei panni di un Robin Hood malconcio con arco e frecce, accompagnato dalla didascalia “non era un eroe”, che è una rivisitazione della leggenda popolare molto diversa da come viene solitamente ritratto. Jackman sarà affiancato in The Death of Robin Hood da Bill Skarsgård (It, Nosferatu), Jodie Comer (28 anni dopo, The Last Duel) e Noah Jupe (Hamnet, A Quiet Place). Non è stato confermato chi interpreterà ciascun membro del cast, ma Jackman è il protagonista maschile ed è probabile che la donna che offrirà la salvezza a Jackman sia Comer.

GUARDA ANCHE: Hugh Jackman nelle prime immagini di The Death of Robin Hood

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.

