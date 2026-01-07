West Side Story: la spiegazione del finale del film di Steven Spielberg

Nel film West Side Story (leggi qui la recensione) di Steven Spielberg – così come nell’originale del 1961 – ci sono molte tensioni e scontri, a volte apparentemente senza motivo. Il pubblico potrebbe dunque chiedendosi come mai un film così colorato, che racconta l’affascinante storia d’amore tra Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Zegler), possa avere un finale così cupo e devastante, con la morte di tre personaggi principali. Tuttavia, questo netto contrasto è fondamentale per il messaggio della storia.

La storia, ispirata a Romeo e Giulietta, è infatti sempre stata qualcosa di più di una semplice storia d’amore, utilizzando il racconto di Shakespeare per evidenziare le tensioni razziali nella New York degli anni ‘50. Anche l’adattamento del 1961 di West Side Story lo dimostrava, ma la versione del musical di Broadway di Spielberg offre una prospettiva aggiornata che prende un po’ più sul serio il messaggio dello spettacolo teatrale. Il film infatti bilancia bene la bellezza della storia d’amore con la trama più sinistra che si cela dietro i numeri musicali stravaganti.

Sebbene il pubblico apprezzerà senza dubbio il film, il suo finale deprimente potrebbe sembrare un colpo di scena per molti spettatori. Anche se è abbastanza facile capire cosa è successo, l’atto finale del film procede rapidamente e può essere facile perdere di vista il motivo per cui Riff, Bernardo e Tony finiscono tutti morti. Tenendo questo a mente, ecco alcune risposte alle domande più importanti e al loro significato per West Side Story.

Cosa stavano realmente litigando gli Sharks e i Jets

Sebbene la risposta a questa domanda sia data all’inizio del film (prima ancora che vengano presentati i personaggi Tony e Maria), le bande rivali passano così tanto tempo a litigare per piccole cose che il vero conflitto viene dimenticato. Gli Sharks e i Jets cercano qualsiasi motivo per combattere tra loro, incitati dal leader dei Jets Riff (Mike Faist), che non vede l’ora che ci sia una resa dei conti tra i due gruppi. Egli usa la protezione di Bernardo (David Alvarez) nei confronti della sorellina Maria da Tony come scusa per organizzare una “rissa”. Tuttavia, alla base del conflitto tra i due gruppi c’è una guerra territoriale istigata dal razzismo.

I Jets sono bianchi e sono nati e cresciuti negli Stati Uniti, mentre gli Sharks sono immigrati di prima generazione provenienti da Porto Rico. Come stabilito nelle prime scene del film, i Jets si sentono minacciati dalla comunità portoricana che si è trasferita nel quartiere in cui sono cresciuti. Riff e la sua banda cercano di mantenere il controllo sul quartiere, nonostante il tenente Schrank (Corey Stoll) affermi che i suoi abitanti sono destinati allo sfratto per consentire la ricostruzione dell’area. La sfiducia tra i due gruppi non si basa su alcun conflitto reale, se non il fatto che i Jets non vogliono condividere quello che considerano il loro territorio con gli immigrati.

Perché Riff si è rifiutato di fermare la rissa

Sebbene la frattura tra i Jets e gli Sharks sia dovuta a idee sbagliate che ciascun gruppo ha dell’altro, Riff gioca un ruolo chiave nel continuare a incitare la lotta tra i gruppi in West Side Story. Anche quando Tony, interpretato da Elgort, che era nascosto nel trailer originale del film, chiede ripetutamente a Riff di interrompere la rissa, Riff rifiuta con la stessa determinazione. Arriva persino a portare una pistola alla rissa, mentre gli Sharks non hanno dato alcuna indicazione di volerlo fare. Perché Riff è così determinato a combattere?

Sebbene Russ Tamblyn abbia offerto una performance divertente nei panni di Riff nel film originale West Side Story, l’interpretazione del personaggio da parte di Faist è più sfumata in confronto. Nel film del 2021, Riff sembra privo di scopo al di fuori del suo attaccamento ai Jets. La sua intera identità è racchiusa nell’essere un Jet e sembra disposto ad andare nella tomba in nome della banda. Non crede di poter essere nulla al di fuori del suo quartiere e dell’appartenenza ai Jets.

Riff sembra volere la rissa quasi come un desiderio di morte, arrivando a dire a Tony che è “nato per morire giovane”. Mentre Riff finge di cercare lo scontro come leader dei Jets nel remake di West Side Story di Spielberg, acclamato dalla critica, il suo rifiuto di porre fine alla rissa deriva dal suo senso di disperazione, anche se questo comporta danni sia agli altri che a se stesso. Sfortunatamente, questa tendenza distruttiva porta effettivamente danni a se stesso e agli altri, causando alla fine la morte sia di Bernardo che di Tony, oltre alla sua.

Perché gli Sharks hanno finalmente accettato Anybodys nella banda

In tutto il West Side Story di Spielberg, un personaggio di nome Anybodys (Ezra Menas) cerca disperatamente di dimostrare il proprio valore ai Jets e di essere accettato nella banda. Nella produzione teatrale originale e nell’adattamento cinematografico del 1961, Anybodys è un maschiaccio che cerca di entrare nella banda nonostante il proprio sesso, mentre nella versione aggiornata il personaggio è transgender e i Jets rifiutano di accettare l’identità di genere che ha scelto. Il cambiamento del personaggio riflette la maggiore rappresentanza della comunità LGBTQ a Hollywood.

In entrambe le versioni, vari membri dei Jets continuano a respingere Anybodys, anche se la furtività del personaggio si rivela preziosa per i loro scopi. Verso la fine di West Side Story, i Jets cercano di proteggere Tony dalla polizia mentre lui aspetta che Maria lo raggiunga nella farmacia di Valentina. Anybodys arriva presto con l’informazione che Chino (Josh Andrés Rivera) ha ottenuto una pistola e potrebbe essere alla ricerca di Tony. Prima di tornare fuori per tenere d’occhio la situazione, i Jets indicano che accettano Anybodys per quello che è e che ora fa parte del gruppo.

Cosa ha portato al cambiamento di opinione dei Jets? Probabilmente ha a che fare con la perdita di Riff e con il timore dei Jets per ciò che potrebbe accadere alla loro banda. Non sapendo come potrebbero reagire gli Sharks, o se qualcuno di loro potrebbe essere arrestato, inizia a sembrare sciocco escludere gli alleati dalla banda in base all’identità di genere. Anybodys ha dato prova di sé più volte nel corso di West Side Story. Nonostante gli altri Jets abbiano fallito nell’accettare gli altri sulla base di fattori esterni, hanno imparato abbastanza da accettare Anybodys per la sua lealtà alla banda piuttosto che per il suo genere.

Cosa intendeva Maria quando disse che ora provava odio

I Jets fanno del loro meglio per proteggere Tony sia dagli Sharks che dalla polizia, ma i loro tentativi sono vani una volta che Valentina (Rita Moreno) ha riferito la bugia di Anita (Ariana DeBose) secondo cui Chino ha sparato a Maria. In preda all’angoscia, Tony viene ucciso da Chino proprio mentre si rende conto che Maria è ancora viva, il momento più tragico di West Side Story. Dopo che Tony muore tra le sue braccia, Maria prende furiosamente la pistola da Chino e la punta alternativamente sia sui Jets che sugli Sharks, dicendo che potrebbe uccidere chiunque di loro perché ora “prova odio”. Cosa intendeva Maria con questa affermazione?

Maria inizia il film come una giovane adulta molto innocente, appena arrivata in America, proprio come nell’originale West Side Story. Non è mai stata veramente innamorata prima, anche se suo fratello cerca di farla mettere insieme a Chino. Chino sembra simpatico, ma Maria viene rapidamente travolta da una storia d’amore travolgente con Tony, nonostante gli avvertimenti di Bernardo di non frequentare un ragazzo che non sia portoricano. Quando la storia d’amore finisce bruscamente con la morte di Tony, Maria è inconsolabile. Aveva appena imparato cosa significasse essere innamorata e poi le era stato portato via altrettanto rapidamente.

Sebbene il tempo trascorso da Maria con Tony sia limitato, i suoi sentimenti erano più forti di qualsiasi cosa avesse provato prima. Quando Tony morì, non è tanto che il suo amore per Tony svanì, quanto piuttosto che l’amore fu sostituito dall’odio per coloro che glielo avevano portato via. Poiché il suo amore per Tony era così forte, l’odio che lo sostituì era altrettanto forte, tanto da spingerla all’omicidio. È degno di nota il fatto che Maria punti la pistola sia contro gli Sharks che contro i Jets, dimostrando che non incolpa nessuno in particolare per la morte di Tony, ma piuttosto il ridicolo pregiudizio che entrambi i gruppi nutrivano.

Perché Valentina ha costretto Chino a costituirsi

Sebbene la morte di Tony sia stata causata da qualcosa di più grande di una singola persona, è stato Chino a premere il grilletto. Dopo che gli Sharks e i Jets si sono uniti per portare via il corpo di Tony, Valentina si avvicina a Chino mentre arrivano le auto della polizia e lo convince a consegnarsi. Dopo tutta la violenza che si è verificata, ci si potrebbe chiedere perché Chino sia l’unico personaggio del remake del musical ad essere arrestato. Considerando che Chino è presentato nel film come un giovane onesto che in precedenza non era mai stato coinvolto nelle faide tra bande, sembra ancora più ingiusto.

Sfortunatamente per Chino, molti degli altri Jets e Sharks non avevano commesso alcun crimine. Almeno, la polizia non aveva prove da presentare contro gli altri. Molti di quelli che avevano effettivamente ucciso qualcuno erano già morti: Bernardo aveva ucciso Riff, Tony aveva ucciso Bernardo e Chino aveva ucciso Tony. Chino era l’unica persona rimasta in vita da punire per un crimine. Anche se può sembrare strano che Valentina abbia costretto Chino a costituirsi dopo aver aiutato Tony a nascondersi dalla polizia, lo ha fatto perché si era resa conto che la polizia avrebbe continuato a cercare fino a quando non fosse riuscita ad arrestare qualcuno per le morti.

Il vero significato del finale di West Side Story

West Side Story (uno dei tanti film basati sulle opere di Shakespeare) è incredibilmente triste, ma tutto ciò che accade, compresa la morte di Tony, serve a dimostrare il vero significato del finale del film. La storia mostra che il pregiudizio razziale è insensato e porta a una violenza ingiustificata che ferisce tutti. L’incapacità di ciascuna banda di guardare oltre la lealtà verso i propri simili non ha permesso di risolvere nessuno dei loro problemi, ma ha causato problemi ancora più grandi per tutti loro.

La storia d’amore tra Tony e Maria dimostra che il vero amore non presta attenzione a piccoli dettagli come il colore della pelle o la provenienza di una persona. Tony e Maria volevano iniziare una vita insieme, ma sono rimasti intrappolati nei pregiudizi dei loro amici e delle loro famiglie. Questo film affronta dunque il razzismo a un livello più emotivo rispetto ad altre opere recenti sul tema. West Side Story si concentra infatti sulle conseguenze dell’odio che deriva dal razzismo, lasciando il pubblico senza parole di fronte al netto contrasto tra la bellezza della musica e della danza e la gravità del finale del film.