Peacemaker – Stagione 2: il titolo dell’episodio 3 potrebbe suggerire un importante ritorno

La seconda stagione di Peacemaker sta attualmente andando in onda su HBO Max, e sebbene l’episodio 2 – “A Man is only as Good as his Bird” – sia stato piuttosto avaro di grandi rivelazioni, si ipotizza che l’episodio della prossima settimana vedrà la reintroduzione di un personaggio importante. L’episodio 3 è infatti intitolato “Another Rick up my Sleeve” (Un altro Rick nella mia manica).

Anche se questo potrebbe riferirsi a Rick Flag Sr. (Frank Grillo), c’è la possibilità che il “Rick” del titolo sia in realtà suo figlio defunto, interpretato da Joel Kinnaman in Suicide Squad e nel sequel di James Gunn, The Suicide Squad. Si vocifera infatti che Kinnaman riprenderà il ruolo in un flashback, interpretando una versione alternativa di Flag Jr. proveniente dall’universo dimensionale in cui Peacemaker ha trascorso del tempo. Nell’episodio 1, Keith Smith menziona un “jarhead” che ora sta frequentando l’ex di suo fratello (Emilia Harcourt), e la teoria prevalente è che questo individuo si rivelerà essere proprio Rick Flag.

Supponendo che ciò sia vero, come potrebbe reagire Peacemaker quando si troverà faccia a faccia con l’uomo che ha ucciso… e che ora sta vivendo la vita che lui aveva sempre immaginato per sé stesso? Sarà anche interessante vedere come Rick Flag Sr. reagirà quando scoprirà che il suo amato figlio (o almeno una versione di lui) è ancora vivo in un’altra dimensione. Al momento, il teaser dell’episodio non ha fornito particolari indizi riguardo a questa presenza:

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

