Perché la storia di Lisa nella terza stagione di The White Lotus è così importante per lo show

Le due co-protagoniste di The White Lotus, Aimee Lou Wood e Michelle Monaghan, spiegano quanto sia importante per la terza stagione Lalisa “Lisa” Manobal, membro delle BLACKPINK. La serie antologica vincitrice di un Emmy è tornata con più dramma e crimine nel lussuoso resort White Lotus, ora ambientato in Thailandia. Il nuovo gruppo di ricchi ospiti include Chelsea, la fidanzata molto più giovane di Rick (Walton Goggins), e Jaclyn, che partecipa a un viaggio tra ragazze atteso da tempo. Il cast della terza stagione di The White Lotus comprende anche Jason Isaacs, Parker Posey, Carrie Coon e Leslie Bibb. La prima sarà su HBO/Max il 16 febbraio.

In un’intervista con Tessa Smith di ScreenRant, Wood e Monaghan hanno parlato della storia di Lisa in The White Lotus – stagione 3. La cantante, rapper e ballerina thailandese farà il suo debutto come attrice nel ruolo di Mook, la mentore della salute nella località thailandese del resort, insieme a Natasha Rothwell, che riprenderà il ruolo di Belinda Lindsey, la direttrice della spa, e alla nuova arrivata Tayme Thapthimthong, che interpreta la guardia di sicurezza Gaitok. Leggete qui sotto cosa hanno detto:

Wood: Lisa era così socievole. Come se fosse così figa. Invitava le persone a bere qualcosa a casa sua, come se fosse sempre nella sua piccola stanza d’albergo. È davvero, davvero con i piedi per terra. Non lo diresti mai. In realtà non lo capivo fino in fondo perché era così figa e così tranquilla che non lo capivo.

Monaghan: È così modesta.

Wood: Ma il livello di fama e celebrità è così alto. È difficile da capire. Io non ci riuscivo.

Monaghan: E il fatto che non avevo idea che questo fosse il suo primo lavoro come attrice. E non ne avevo idea. Ho iniziato a guardare gli episodi e poi qualcuno me l’ha detto nelle interviste precedenti, e io ero tipo, mi prendi in giro. È così incredibile. Lei e Tayme sono così belle. Adoro quella trama.

Penso che sia la cosa più sorprendente perché era anche in thailandese, sapete? Adoro il modo in cui Mike ha intrecciato quella storia, quella sorta di storia d’amore thailandese. E sono entrambi così puri. Ciò che portano in questa stagione è tanta purezza e la loro chimica insieme è così bella. Ero tipo, oh mio Dio. Lei ha davvero molto talento, così come lui.

Cosa significa la storia di Lisa nella terza stagione di White Lotus

Mook nella terza stagione di The White Lotus sarà il primo ruolo cinematografico e televisivo di Lisa. Originaria della Thailandia, l’attrice ha ottenuto il plauso internazionale grazie al supergruppo K-pop BLACKPINK, che è diventato rapidamente uno dei gruppi femminili più venduti di tutti i tempi dal debutto del loro album nel 2016. Gaitok di Thapthimthong è una guardia di sicurezza del resort che si prende cura di tutti e che si prende una cotta per la modesta Mook. Nonostante questo fosse il suo primo lavoro da attrice, Monaghan ha notato che la performance di Lisa è stata “incredibile” e che la storia d’amore tra Mook e Gaitok è “così bella”.

Durante le prime due stagioni acclamate dalla critica, The White Lotus è stato pieno di intrecci romantici. Tuttavia, queste relazioni sono raramente semplici, poiché le coppie sono spesso coinvolte in un gioco di inganni e lotte di potere. Nella seconda stagione di The White Lotus, la coppia apparentemente spensierata di Cameron (Theo James) e Daphne (Meghann Fahy) spinge i più riservati Ethan e Harper (interpretati da Will Sharpe e Aubrey Plaza) in una danza segreta di presunta infedeltà. Tuttavia, Mook e Gaitok sembrano offrire un’esplorazione più innocente della fantasia romantica.