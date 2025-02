Le anticipazioni sulla quarta stagione di Bridgerton includono la felicità coniugale delle coppie preferite dai fan e molto altro

La quarta stagione della serie Bridgerton vedrà il ritorno di Anthony e Kate, insieme a Penelope, che affronterà nuove sfide con la regina Charlotte nei panni di Lady Whistledown. La serie, disponibile in streaming su Netflix, è ambientata durante l’epoca della Reggenza in Inghilterra e segue gli otto fratelli della famiglia Bridgerton nel loro tentativo di trovare l’amore. Jonathan Bailey, Simone Ashley e Nicola Coughlan riprenderanno i rispettivi ruoli nella storia della quarta stagione dei Bridgerton.

Durante un’intervista con Swooon, la showrunner Jess Brownell ha rivelato che la quarta stagione esplorerà come si svilupperà la relazione tra Anthony e Kate mentre si adattano alla vita da genitori. Nel frattempo, la relazione di Penelope con la regina Charlotte prenderà una nuova piega poiché la regina è ora a conoscenza del suo segreto. Inoltre, la quarta stagione esaminerà anche la resistenza al matrimonio di Eloise (Claudia Jessie), che deve affrontare le pressioni di sua madre, Lady Violet (Ruth Gemmell), mentre sua sorella minore, Hyacinth (Florence Hunt), è ansiosa di fare il suo debutto in società. Ecco i commenti di Brownell:

Abbiamo il ritorno di Anthony, Johnny Bailey, cosa di cui siamo molto entusiasti. Posso rivelare qui per la prima volta oggi che anche Simone Ashley tornerà. Quindi, Anthony e Francesca torneranno insieme, e potremo vedere di più della loro felicità coniugale e vedere anche il loro bambino, quindi sarà molto divertente.

[Penelope] ha una nuova relazione con Penelope ora che sa chi è Whistleown e anche la sua relazione con Lady Danbury è al centro della storia,

Francesca è ora sposata, il che lascia Eloise nella posizione di essere di nuovo nelle grinfie di sua madre… Lo teme assolutamente, mentre c’è Giacinto che… vuole disperatamente debuttare presto, e i due vengono accoppiati in questa stagione per risultati comici.“

Cosa significa questo per le relazioni e le dinamiche di potere di Bridgerton

Nuovi sviluppi dei personaggi sono in arrivo nella stagione 4

Al momento, la quarta stagione di Bridgerton non ha una data di uscita definitiva, ma dovrebbe arrivare nel 2026. Con l’avanzare della Bridgerton verso la quarta stagione, lo sviluppo delle relazioni consolidate sarà un aspetto chiave dello show. Mentre la storia d’amore tra Kate e Anthony è stata un punto centrale della trama nelle stagioni passate, l‘esplorazione della genitorialità offrirà probabilmente nuove sfide e opportunità di crescita all’interno della loro relazione.

Inoltre, i commenti di Brownell riguardo al riconoscimento pubblico di Penelope come Lady Whistledown suggeriscono che cambierà nei suoi rapporti con gli altri, in particolare con la regina Charlotte. A partire dal finale della terza stagione di Bridgerton, la regina è ora consapevole che Penelope è Lady Whistledown. Ora, la posizione di Penelope potrebbe influenzare il suo ruolo nella ton e la sua capacità di influenzare gli eventi della serie.

Inoltre, Eloise deve affrontare le pressioni di Lady Violet per sposarsi. Ora che Francesca è sposata con John Stirling, Eloise è l’ultima figlia Bridgerton non sposata in età da matrimonio. La sua riluttanza a entrare nel mercato matrimoniale creerà probabilmente tensione tra lei e Violet nella quarta stagione, soprattutto perché Hyacinth è ora ansiosa di debuttare.