Stranger Things 5: terminate le riprese. La serie arriverà nel 2025

Stranger Things 5 ha concluso la sua produzione, così come è stato annunciato su Instagram da Netflix. Non è ancora stata rivelata una data di uscita per la finale, ma la serie tornerà nel 2025. “Questo è il finale di ‘Stranger Things‘”, ha pubblicato Netflix su Instagram con alcune foto del dietro le quinte. “Ci vediamo nel 2025“.

Powered by

Il cast completo è tornato per la quinta stagione: Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers, David Harbour nel ruolo di Jim Hopper, Millie Bobby Brown nel ruolo di Eleven, Finn Wolfhard nel ruolo di Mike Wheeler, Gaten Matarazzo nel ruolo di Dustin Henderson, Caleb McLaughlin nel ruolo di Lucas Sinclair, Noah Schnapp nel ruolo di Will Byers, Joe Keery nel ruolo di Steve Harrington, Sadie Sink nel ruolo di Max Mayfield, Natalia Dyer nel ruolo di Nancy Wheeler, Charlie Heaton nel ruolo di Jonathan Byers, Maya Hawke nel ruolo di Robin Buckley, Brett Gelman nel ruolo di Murray Bauman, Priah Ferguson nel ruolo di Erica Sinclair e Jamie Campbell Bower nel ruolo di Vecna. Anche la star di “Terminator” Linda Hamilton si unisce al cast in un ruolo misterioso.

La stagione 4 è stata presentata in anteprima nell’estate del 2022 in due parti, pubblicate separatamente a maggio e luglio. Gli episodi erano di dimensioni gigantesche, tutti di oltre 60 minuti, e l’episodio finale della parte 2 è durato più di due ore. Si è conclusa con una battaglia totale contro il malvagio Vecna ​​e i Demogorgoni nel Sottosopra, dove l’amato nuovo arrivato Eddie Munson (Joseph Quinn) si è sacrificato per salvare la banda. Vecna ​​è rimasto indebolito in seguito allo scontro, ma è ancora abbastanza potente da diffondere il Sottosopra a Hawkins. A parte Eddie, il cast principale sopravvive, ma Max rimane in coma dopo che Vecna ​​ha preso il controllo del suo corpo.