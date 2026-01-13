HomeCinema News2026

George Clooney risponde a Quentin Tarantino: “Non mi piacciono le persone crudeli”

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
George Clooney
George Clooney sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Hollywood non è nuova alle faide, e l’ultima vede George Clooney che ha deciso di intervenire sui recenti commenti di Quentin Tarantino riguardanti gli attori Paul Dano, Owen Wilson e Matthew Lillard. Mentre riceveva il premio come miglior attore per la sua interpretazione in Jay Kelly agli AARP’s Movies for Grownups Awards, ha difeso i suoi colleghi attori: “A proposito, Paul Dano, Owen Wilson e Matthew Lillard, sarei onorato di lavorare con loro. Onorato”. Clooney ha poi descritto il film come “realizzato da persone che amano gli attori”.

Persone che conosco da tutta la vita… in realtà, la maggior parte di loro sono attori. Ho una grande affinità con loro e non mi piace vedere le persone essere crudeli. Viviamo in un’epoca crudele. Non c’è bisogno di aggiungerne altra”, è il suo riferimento non tanto velato al regista di Pulp Fiction.

I commenti di Clooney sono infatti arrivati dopo che il regista Tarantino ha definito Dano “l’attore più debole del SAG [il sindacato degli attori]”, ha poi commentato su Wilson affermando anche che “non lo sopporta” e ha anche affermato che non gli interessa Lillard come interprete. Tarantino ha anche lanciato frecciatine contro lo stesso George Clooney, che ha recitato in Dal tramonto all’alba, in cui recitava anche Tarantino e di cui era anche co-sceneggiatore.

Clooney ha quindi già in precedenza risposto ai commenti di Tarantino su di lui come attore in un’intervista a GQ, in cui ha affermato di essere “un po’ irritato da lui”, mentre Tarantino ha dichiarato che Clooney “non è una star del cinema”. L’attore è così solo l’ultimo di una lunga serie di personalità di Hollywood a criticare il regista per le sue affermazioni ingiustamente cattive.

Articolo precedente
One Piece – Stagione 2: un nuovo trailer mostra ulteriori personaggi!
Articolo successivo
Scooby-Doo: la riprese della serie Netflix inizieranno ad aprile!
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved