George Clooney risponde a Quentin Tarantino: “Non mi piacciono le persone crudeli”

Hollywood non è nuova alle faide, e l’ultima vede George Clooney che ha deciso di intervenire sui recenti commenti di Quentin Tarantino riguardanti gli attori Paul Dano, Owen Wilson e Matthew Lillard. Mentre riceveva il premio come miglior attore per la sua interpretazione in Jay Kelly agli AARP’s Movies for Grownups Awards, ha difeso i suoi colleghi attori: “A proposito, Paul Dano, Owen Wilson e Matthew Lillard, sarei onorato di lavorare con loro. Onorato”. Clooney ha poi descritto il film come “realizzato da persone che amano gli attori”.

“Persone che conosco da tutta la vita… in realtà, la maggior parte di loro sono attori. Ho una grande affinità con loro e non mi piace vedere le persone essere crudeli. Viviamo in un’epoca crudele. Non c’è bisogno di aggiungerne altra”, è il suo riferimento non tanto velato al regista di Pulp Fiction.

I commenti di Clooney sono infatti arrivati dopo che il regista Tarantino ha definito Dano “l’attore più debole del SAG [il sindacato degli attori]”, ha poi commentato su Wilson affermando anche che “non lo sopporta” e ha anche affermato che non gli interessa Lillard come interprete. Tarantino ha anche lanciato frecciatine contro lo stesso George Clooney, che ha recitato in Dal tramonto all’alba, in cui recitava anche Tarantino e di cui era anche co-sceneggiatore.

Clooney ha quindi già in precedenza risposto ai commenti di Tarantino su di lui come attore in un’intervista a GQ, in cui ha affermato di essere “un po’ irritato da lui”, mentre Tarantino ha dichiarato che Clooney “non è una star del cinema”. L’attore è così solo l’ultimo di una lunga serie di personalità di Hollywood a criticare il regista per le sue affermazioni ingiustamente cattive.