Il reboot di Scrubs è confermato e aggiunge altri due membri del cast originale

Secondo Variety, il reboot di Scrubs è stato ufficialmente ordinato dalla ABC come serie completa, e due membri del cast originale, Donald Faison e Sarah Chalke, si uniranno al collega Zach Braff nel nuovo show. La notizia dell’ordine diretto per la serie è stata data oggi, con il reboot della bizzarra commedia ospedaliera che punta alla stagione 2025-26.

Il creatore della serie originale Bill Lawrence ha sottolineato che il reboot di Scrubs inizia e finisce con JD e Turk, dicendo: “Scrubs significa molto per me. Sono davvero entusiasta di poter riunire il gruppo”. In effetti, la serie non avrebbe mai funzionato senza almeno Faison a bordo, a giudicare dalla nuova logline appena pubblicata:

“JD (Braff) e Turk (Faison) tornano a lavorare insieme per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli stagisti sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacred Heart con risate, cuore e alcune sorprese lungo il percorso”.

Cosa significa la notizia del casting per il reboot di Scrubs

Aspettatevi il ritorno di altri membri del cast originale

Non era ancora certo che i membri del cast originale sarebbero tornati per il reboot di Scrubs, ma era certamente improbabile che funzionasse senza di loro. In particolare, è difficile immaginare lo show con il J.D. Dorian di Braff senza il Turk di Faison al suo fianco (o immaginare Braff senza Faison, punto). Elliot Reed di Sarah Chalke è altrettanto importante, con il trio di giovani residenti diventati medici veterani che fa da colonna portante dello show.

Secondo alcune fonti, altri membri del cast originale di Scrubs sono attualmente in trattativa e dovrebbero tornare. Il principale tra questi è probabilmente John C. McGinley nel ruolo del Dr. Cox, il mentore sarcastico e cinico di J.D., che è diventato una sorta di figura paterna per J.D. È altrettanto difficile immaginare Scrubs senza di lui, data la sua importanza per la serie.

Il reboot perderebbe gran parte del suo tono unico senza le sue battute tipiche. Lo stesso vale per l’infermiera Carla Espinosa interpretata da Judy Reyes, il diabolico primario Dr. Kelso interpretato da Ken Jenkins e il custode interpretato da Neil Richard Flynn. Speriamo che le trattative con gli altri membri del cast procedano senza intoppi e rapidamente.