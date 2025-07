Fondazione – Stagione 3: conferma, cast, trama e tutto quello che sappiamo

L’adattamento televisivo della serie di romanzi di Isaac Asimov Fondazione (Foundation), prodotto da Apple TV+, tornerà con la terza stagione, ma la produzione ha incontrato alcune difficoltà. La prima stagione di Fondazione (Foundation) ha ricevuto recensioni miste, con elogi per la scenografia e la recitazione di Jared Harris, nel ruolo del protagonista Hari Seldon, e Lee Pace, che interpreta il cattivo Brother Day, uno dei cloni genetici che governano l’Impero Galattico. La prima stagione ha ottenuto due nomination ai Primetime Emmy Awards e ha vinto due Visual Effects Society Awards, il che ha portato a una seconda stagione, che ha debuttato nel 2023.

La seconda stagione dell’originale Apple TV+ ha davvero dato il tono alla serie fantascientifica e ha migliorato gli aspetti che inizialmente avevano frenato l’adattamento. Un cast ampliato e una narrazione più veloce hanno esplorato ulteriormente l’ascesa e la caduta dell’impero, e una terza stagione è stata rapidamente ordinata. Purtroppo, una serie di eventi reali hanno tenuto la terza stagione in stand-by per due anni, anche se finalmente le cose stanno iniziando a muoversi. Anche se non si sa esattamente quando Foundation tornerà sul piccolo schermo, la terza stagione non è stata cancellata.

Notizie recenti su Foundation – Stagione 3

Quando esce Foundation 3?

La terza stagione di Foundation debutterà su Apple TV+ venerdì 11 luglio 2025, con il primo episodio disponibile già dalle 03:00 ET (orario della costa est USA). I successivi nove episodi verranno rilasciati ogni venerdì fino al 12 settembre, offrendo agli appassionati una programmazione settimanale che manterrà alta l’attesa per la nuova epica galattica .

Foundation è stata rinnovata per la terza stagione

La terza stagione è in arrivo dopo lunghi ritardi

Apple TV+ ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Foundation per una terza stagione nel dicembre 2023, ma il progetto ha avuto problemi fin dall’inizio. All’inizio del 2024, Foundation stagione 3 ha iniziato la produzione dopo i ritardi causati dagli scioperi di Hollywood, solo per essere nuovamente ritardata da problemi di budget. Il lavoro è ripreso dopo alcune settimane e solo nell’estate dello stesso anno Foundation stagione 3 ha potuto finalmente concludersi. Da allora, lo showrunner David S. Goyer ha lasciato la serie e sarà sostituito da Ian Goldberg per la quarta stagione.

La seconda stagione di Foundation si è conclusa il 15 settembre 2023.

Apple TV+ non ha ancora fissato una data di uscita per la terza stagione di Foundation, ma è stata promessa per il 2025. Ciò non sembra impossibile, soprattutto considerando che la produzione è terminata nel 2024. Tuttavia, la serie, ricca di effetti speciali, potrebbe richiedere un periodo di post-produzione più lungo del solito. Ciò significa che Foundation potrebbe arrivare alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno 2025.

Dettagli sul cast della terza stagione di Foundation

I volti nuovi e quelli che tornano nella terza stagione

La maggior parte del cast della terza stagione di Foundation rimane sconosciuto, ma potrebbe includere personaggi della seconda stagione. Tuttavia, tra la prima e la seconda stagione c’è stato un salto temporale di 138 anni, quindi c’è la possibilità che anche il cast possa cambiare. La star di Star Trek: Deep Space Nine, Alexander Siddig, tornerà nel cast della terza stagione di Foundation nei panni di un nuovo personaggio. Siddig è apparso in un episodio della prima stagione nel ruolo dell’avvocato Xylas, ma è stato promosso a personaggio ricorrente quando debutterà nei panni del dottor Ebling Mis, uno psico-storico che studia il lavoro di Hari Seldon.

Il cast della terza stagione di Foundation si arricchisce di un nuovo volto: l’attore premio Oscar Troy Kotsur è stato scritturato per interpretare un ruolo importante nei prossimi episodi. Forse meglio conosciuto per la sua interpretazione pluripremiata in CODA, Kotsur interpreterà ora Preem Palver, un uomo che guida un intero pianeta pieno di sensitivi. Il resto del cast è stato annunciato nel marzo 2024 e include Cherry Jones nel ruolo dell’ambasciatrice della Fondazione Quent e Pilou Asbæk nel ruolo del signore della guerra, ma si sa ancora poco di questi nuovi ruoli secondari.

Dettagli sulla trama della terza stagione di Foundation

Un altro enorme salto temporale per la terza stagione

Il finale della seconda stagione si è concluso 152 anni nel futuro, il che collegherà la storia al Mule, un mentalico originariamente destinato a uccidere Salvor Hardin.

La trama della terza stagione di Foundation è ancora sconosciuta, anche se la seconda stagione si è conclusa con un altro enorme salto temporale (che è avvenuto anche tra la prima e la seconda stagione). Il finale della seconda stagione si è concluso 152 anni nel futuro, il che collegherà la storia al Mulo, un mentalico originariamente destinato a uccidere Salvor Hardin. C’è anche il fatto scioccante che il protagonista principale, Hari Seldon, è morto nella seconda stagione. Qualunque siano i dettagli, è chiaro che la terza stagione della serie preparerà importanti conflitti per tutti i personaggi.

Quando ha creato l’idea per la storia di Apple TV+, David Goyer ha detto che si trattava di “una partita a scacchi millenaria tra Hari Seldon e l’Impero, e tutti i personaggi in mezzo sono pedine” (via THR). Sulla base di questa affermazione, la trama della terza stagione di Foundation potrebbe vedere il ritorno di Hari, dopotutto.