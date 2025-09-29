Sheriff Country: online il trailer dello spinoff di Fire Country con Morena Baccarin

CBS ha diffuso il trailer ufficiale di Sheriff Country, il nuovo attesissimo spinoff di Fire Country che porterà i fan dell’universo creato da Max Thieriot in uno scenario del tutto inedito. Protagonista della serie è Morena Baccarin, attrice amatissima per i suoi ruoli in Homeland e Deadpool, qui nei panni di un’implacabile sceriffo chiamata a gestire emergenze e conflitti in una comunità californiana di confine.

Lo spinoff nasce dal successo straordinario di Fire Country, serie che racconta le operazioni dei vigili del fuoco e dei detenuti che partecipano al programma antincendi. Sheriff Country sposta però il focus dalla lotta alle fiamme alle tensioni che attraversano una contea rurale, dove ogni giorno la legge deve fare i conti con segreti, rivalità e crimini spesso legati alle condizioni difficili del territorio.

Cosa ci mostra il trailer?

Il trailer mette in evidenza il ritmo serrato e l’atmosfera tesa della nuova serie, promettendo un mix di azione, investigazione e dramma personale. Morena Baccarin dà vita a un personaggio forte e carismatico, una sceriffo che deve bilanciare il rispetto delle regole con la conoscenza profonda della propria comunità, mentre affronta casi sempre più complessi e pericolosi.

Sheriff Country debutterà prossimamente su CBS negli Stati Uniti, mentre la distribuzione internazionale sarà annunciata nei prossimi mesi. La serie, prodotta da CBS Studios con la collaborazione dei creatori di Fire Country, amplia l’universo narrativo avviato da Max Thieriot e punta a replicarne il successo con una nuova prospettiva sul tema del servizio pubblico, della redenzione e del coraggio quotidiano. Con l’uscita del trailer, l’attesa dei fan è ora tutta per il debutto ufficiale della serie.