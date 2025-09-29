9-1-1: Nashville – online il trailer dello spinoff ABC con Chris O’Donnell

HomeSerie TvNews

9-1-1: Nashville
© ABC

ABC ha pubblicato il trailer ufficiale di 9-1-1: Nashville, il nuovo spinoff della popolarissima saga di emergenza creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Dopo il successo di 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, la rete punta a espandere ulteriormente l’universo narrativo con una serie ambientata nel cuore del Tennessee, dove emergenze e drammi personali si intrecciano sullo sfondo di una città in piena trasformazione.

Protagonista della nuova serie è Chris O’Donnell (NCIS: Los Angeles, Batman & Robin), che veste i panni di un veterano dei servizi d’emergenza chiamato a guidare una nuova squadra di primi soccorritori a Nashville. Il trailer mette in risalto il mix di adrenalina, tensione emotiva e vite intrecciate che hanno reso celebre il franchise, ma aggiunge un tono unico grazie all’ambientazione nel Sud degli Stati Uniti e a nuove dinamiche di squadra.

Di cosa parlerà 9-1-1: Nashville?

Come nei precedenti capitoli della saga, 9-1-1: Nashville seguirà i pompieri, i paramedici, gli agenti di polizia e gli operatori del 911 alle prese con interventi spettacolari, incidenti imprevedibili e scelte personali difficili. Le immagini del promo mostrano già alcune delle emergenze che apriranno la stagione e accennano ai legami complessi tra i protagonisti, promettendo episodi ad alto tasso di tensione e umanità.

Il debutto di 9-1-1: Nashville è atteso nel corso del 2025 su ABC negli Stati Uniti, mentre la disponibilità internazionale sarà comunicata nei prossimi mesi. Con questo nuovo spinoff, il franchise creato da Ryan Murphy conferma la sua forza, pronto a conquistare un nuovo pubblico con storie che mettono al centro il coraggio e la resilienza dei soccorritori.

