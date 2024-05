Shonda Rhimes parla del futuro di Bridgerton

È risaputo che nella sua decennale carriera Shonda Rhimes – l’autrice di successi televisivi come “Grey’s Anatomy“, “Scandal” e “Bridgerton” – ha distrutto i dilaganti tropi razzisti del casting e, così facendo, ha cambiato il volto letterale della televisione, sia che si trattasse di far ruotare “Scandal” attorno all’antieroe Olivia Pope di Kerry Washington, sia che si trattasse di elevare Regé-Jean Page alle altezze di un duca nero nell’Inghilterra della Reggenza in “Bridgerton“.

Ciò di cui si parla meno è come Shonda Rhimes abbia cambiato il modo di parlare della gente. Qualsiasi genitore di un adolescente che abbia sentito l’uso derisorio di “pick me” da Meredith “Pick me! Scegli me! Amami!” di Meredith nella seconda stagione di “Grey’s Anatomy” – usato per descrivere, secondo l’Urban Dictionary, “una donna che è disposta a fare qualsiasi cosa per l’approvazione maschile” – può dirvi del potere duraturo della Shonda Rhimes. Soprattutto perché quell’orazione è stata pronunciata nel 2005 e ha trovato nuova vita su TikTok.

Il potere virale di Shonda Rhimes e della sua società Shondaland è aumentato da quando, nel 2017, ha concluso un accordo globale con Netflix, che ha lanciato l’universo di “Bridgerton” ambientato in Inghilterra (che comprende due stagioni complete e l’imminente terza stagione, che debutterà su Netflix il 16 maggio e il 13 giugno), il prequel “Queen Charlotte” dell’anno scorso, nonché una linea di prodotti di consumo che comprende servizi da tè, specchi ornati, trucchi e persino abiti da sposa. Nonostante il tempo necessario per la realizzazione di ogni stagione di “Bridgerton” (la terza stagione debutterà più di due anni dopo la seconda), Shonda Rhimese la sua partner di lunga data nella produzione, Betsy Beers, si sono impegnate a portare sullo schermo tutti gli otto romanzi di Julia Quinn. “Sarò una nonnina che si mangia il cibo“, dice la Beers a proposito di quanto tempo ci vorrà, “ma vogliamo assicurarci che ci sia ‘Bridgerton’ per tutti noi che lo amiamo“.

Cosa ha detto Shonda Rhimes su Brigerton

Shonda Rhimes interrogata su una potenziale seconda stagione di Queen Charlotte ha ammesso: “Mi sembra di avere una conversazione con Netflix! Mi fanno sempre questa domanda! Sto ancora cercando di capirlo. Non voglio raccontare una storia che non ha bisogno di essere raccontata, capite cosa intendo? Non voglio fare una seconda stagione di “Queen Charlotte”, e voi direte: “Beh, non è stato così bello“.

In marito al suo futuro nella televisione la produttrice e scrittrice ha rivelato: È un paesaggio completamente diverso, un paesaggio completamente diverso. E mi sembra che quando guardo avanti, non ne ho idea. Mi è molto chiaro che i miei figli vogliono guardare solo cose così lunghe, grazie a YouTube o a qualsiasi altra cosa. [Sedersi e guardare un film è molto raro per loro. Non è più come per noi. Tutto sta cambiando. Penso che la narrazione ci sarà sempre, solo che non so quale forma assumerà.

Ho lasciato Los Angeles, il che aiuta molto, perché non si può essere sempre in ufficio se non si è nello stesso stato, giusto? Vivo a metà strada tra Los Angeles e Londra, il che rende le cose più facili. Quindi, sì, è stato meglio. Ho molto più tempo creativo per scrivere e pensare.

Cosa ha detto Shonda Rhimes in merito al lavoro con Netflix?

Durante l’intervista con Variety alla creatrice è stato chiesto cosa comportasse lavorare con il colosso dello streaming Netflix. La domanda le ha provocato grosse risate ha rivelato: Sto ridendo perché dovrei letteralmente lavorare su un documento “Cos’è uno show di Shondaland per Netflix?” per il mio staff!

Sì. Mi chiedo: “Se sapessi la risposta…”. Ci sto letteralmente pensando in questo momento. Quello che mi piace di Netflix è che non c’è un solo show. So che ci piace raccontare storie che siano legate alla realtà. Possiamo essere nell’Inghilterra della Reggenza, ma deve comunque avere un senso nella realtà dell’essere donna. Possiamo fare della fantascienza, ma deve avere un fondamento nella realtà del XXI secolo. Ma non ci pongo limiti; non credo proprio che ci sia una sola cosa da fare. E Netflix non ci ha ancora disturbato, il che è positivo.

Alla domanda “Senti che Netflix è un punto di arrivo per te?” ha risposto Cosa intendi per fine corsa? Non morirò lì! Ecco la cosa interessante: Non mi sto preoccupando del futuro, il che è un ottimo segno, perché sono molto felice. Stiamo realizzando i progetti che vogliamo realizzare e abbiamo il controllo creativo che volevamo avere. Finché sarò felice lì, ci resterò.