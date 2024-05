Orlando Bloom ha cancellato Troy dalla sua mente: “Non volevo interpretare quel personaggio”

Orlando Bloom ha un bel ricordo di film come “Pirati dei Caraibi“ e “Il Signore degli Anelli“, ma l’epopea storica “Troy” di Wolfgang Petersen del 2004 è una storia diversa. Durante un’intervista per la serie di video “Know Their Lines” di Variety, Orlando Bloom non ha capito una delle battute pronunciate dal suo personaggio di “Troy“, Paride (pensava che dovesse essere tratta da “Le crociate – Kingdom of Heaven” o “Il Signore degli Anelli“) e ha ammesso di aver cancellato il film dalla sua mente.

“Oh mio Dio, “Troy”. Wow… Credo di aver appena cancellato quel film dal mio cervello“, ha detto Orlando Bloom. “Molte persone amano quel film, ma per me interpretare quel personaggio è stato come [tagliare la gola]. Mi è permesso dire tutte queste cose? Non volevo fare quel film. Non volevo interpretare questo personaggio”.

“Il film era fantastico. C’era Brad [Pitt]. C’erano Eric [Bana] e Peter O’Toole“, ha aggiunto Orlando Bloom. “Ma come faccio a interpretare questo personaggio? Era completamente contrario a tutto ciò che sentivo nel mio essere. A un certo punto si dice che Paris striscia sul pavimento dopo essere stato picchiato da qualcuno e tiene la gamba di suo fratello. Pensavo: “Non sarò in grado di farlo”. Uno dei miei agenti all’epoca mi disse: “Ma questo è il momento che lo renderà possibile!”. E io mi sono completamente innamorata di quella frase dell’agente. Credo sia per questo che l’ho cancellato dalla mia mente“.

“Troy” è uscito nell’estate del 2004 e ha incassato quasi 500 milioni di dollari al botteghino mondiale. Liberamente basato sull’Iliade di Omero, il film si avvaleva di un cast molto ampio che comprendeva Bloom, Pitt, Bana, O’Toole, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Brendan Gleeson e altri ancora. Il personaggio di Bloom, Paride, è il principe di Troia la cui relazione con la regina Elena (Kruger) scatena la guerra di Troia.

Lo scorso autunno, la Kruger è balzata agli onori della cronaca per aver dichiarato che la lavorazione di “Troy” è stata “esaltante, ma anche un circo. I set erano enormi, i paparazzi volavano in elicottero in attesa di Brad Pitt. È stato pazzesco! Quando il film è uscito, la stampa in Germania è stata molto, molto dura con me. Hanno trovato mio padre, che non vedevo da quando avevo 13 anni. Si sono inventati delle storie. È stato davvero duro“.

L’attore Orlando Bloom ha aggiunto che quando il film è stato presentato in anteprima a Cannes, si sentiva “molto insicuro e molto triste“. “Pensavo: “È così che sarà, per sempre? Non riesco a sopportarlo“. Brad vedeva che ero sconvolta“, ha aggiunto. È venuto in camera mia e mi ha detto: “Ho sentito delle cose e voglio che tu sappia che ora sei uno di noi. Non lasciare che ti facciano arrabbiare’. È stato incredibilmente gentile. Ha davvero cambiato molte cose per me“.

Troy è arrivato in un momento cruciale della carriera di Orlando Bloom, che era reduce dal mega successo della trilogia de “Il Signore degli Anelli” e aveva anche realizzato il primo blockbuster “Pirati dei Caraibi“.