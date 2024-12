Silo: confermate la terza e la quarta e ultima stagione della serie Apple Tv+

Dopo il debutto della seconda stagione di “Silo”, Apple TV+ ne ha annunciato oggi il rinnovo fino alla quarta stagione che porterà la serie al suo emozionante capitolo finale, raccontando la storia completa della trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, bestseller del New York Times. Interpretata e prodotta da Rebecca Ferguson, la seconda stagione di “Silo” è ora disponibile in streaming su Apple TV+ con nuovi episodi trasmessi ogni venerdì fino al 17 gennaio.

«È stata un’esperienza ricca di soddisfazioni adattare i romanzi epici di Hugh insieme i nostri partner di Apple e siamo entusiasti di avere l’opportunità di portare sullo schermo questa storia nel corso di quattro stagioni», ha dichiarato Graham Yost, showrunner e produttore esecutivo. «Con gli ultimi due capitoli di “Silo”, non vediamo l’ora di offrire al pubblico la conclusione più soddisfacente possibile dei molti misteri e una spiegazione alle domande senza risposta contenute tra le mura di questi silos».

«La coinvolgente, inventiva e commovente “Silo” ci ha appassionato fin dal primo giorno e abbiamo adorato vedere il pubblico innamorarsi del mondo creato da Graham Yost», ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. «Guardiamo alla terza e alla quarta stagione di questa ambiziosa serie sci-fii, che concluderanno il viaggio di Juliette Nichols e completeranno l’epica trilogia di romanzi di Hugh Howey. Non vediamo l’ora che tutti possano apprezzare altre potenti interpretazioni del cast dello show, guidato dall’impareggiabile Rebecca Ferguson, così come gli inaspettati colpi di scena, le svolte e le sorprese che ci aspettiamo da questa storia molto umana».

Dal debutto della seconda stagione, lo scorso novembre, “Silo” ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, guadagnandosi le lodi di serie “genuinamente brillante”, “ampiamente soddisfacente” e “una delle migliori serie televisive di fantascienza di oggi”. Amata dalla critica, ha raccolto consensi per i suoi “personaggi dinamici”, per il suo “elemento atmosferico di costruzione del mondo”, per l’interpretazione “sconvolgente” di Rebecca Ferguson e per la “performance della vita” del nuovo arrivato Steve Zahn.

Il sesto episodio della seconda stagione di “Silo” debutta su Apple TV+ questo venerdì, 20 dicembre. Nel nuovo episodio di questa settimana, Bernard mette in atto un piano per eliminare Knox, Shirley e Walker. Billings prende posizione. Solo salva la vita di Juliette e vuole qualcosa in cambio.

Cosa sappiamo di Silo

Creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost, che ricopre anche il ruolo di showrunner, “Silo” racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa posta un miglio sottoterra li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l’ingegnere Juliette che cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.

Oltre a Ferguson e alla new entry Steve Zahn, la seconda stagione vede protagonisti Tim Robbins, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen.

“Silo” è prodotta per Apple TV+ da Apple Studios ed è prodotta esecutivamente da Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Ferguson, Morten Tyldum, Howey, Fred Golan, Rémi Aubuchon e AMC Studios.