The Old Way: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film

Negli ultimi anni l’attore Nicolas Cage ha partecipato ad alcuni film che gli hanno permesso di guadagnare nuova popolarità dopo un periodo ricco di opere poco riuscite. Titoli come Pig, Renfield, Dream Scenario e Longlegs hanno infatti rappresentato una vera e propria rinascita dopo film come USS Indianapolis, 211 – Rapina in corso e 2030 – Fuga per il futuro, che hanno invece rappresentato il fondo della carriera del premio Oscar. Accanto a questi ultimi, si può citare anche The Old Way, il primo film interamente di genere western a cui Cage ha preso parte.

Diretto nel 2023 da Brett Donowho (regista noto anche per Acts of Violence e Salvation), il film è infatti un tradizionale western, legato a temi come la vendetta e la redenzione. Cage interpreta qui un ex uomo di legge che si è fatto fin troppi nemici nel corso della sua attività e che si ritrova un giorno a doversi scontrare con il proprio passato. Il film, che già sul set si è caratterizzato per alcune tensioni per via della poca cura nel lavoro dell’armaiola Hannah Gutierrez-Reed (poi tristemente divenuta nota per l’incidente sul set di Rust), è stato mal accolto dalla critica.

Per i fan dell’attore, si tratta però di un altro bizzarro progetto a cui ha preso parte e che di fatto lo rende irresistibile agli occhi di molti Per chi non lo avesse però ancora visto, sarà ora possibile recuperarlo grazie al suo passaggio televisivo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Old Way. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Old Way

Il racconto si svolge nel territorio del Montana, 1898. Protagonista di esso è Colton Briggs, ex pistolero che dopo il matrimonio e una figlia Brooke, ora dodicenne, ha deciso di appendere la fondina al chiodo. L’esistenza serena e pacata dell’uomo, però, viene scossa da una tragedia: sua moglie viene uccisa. Colton in preda alla sete di vendetta si mette sulle tracce degli assassini, coinvolgendo anche sua figlia, per nulla spaventata, ma decisa a seguire le orme paterne.

Il cast del film

Protagonista del film, come anticipato, è Nicolas Cage nel ruolo di Colton Briggs. L’attrice Ryan Kiera Armstrong, protagonista di Firestarter e tra i protagonisti di Star Wars: Skeleton Crew, interpreta invece sua figlia Brooke Briggs. Recitano poi nel film gli attori Shiloh Fernandez nel ruolo di Boots, Noah Le Gros in quello di James McAllister, Nick Searcy nel ruolo di Marshal Jarret e Abraham Benrubi nel ruolo di Big Mike. Clint Howard è invece Eustice, mentre Dean Armstrong è Clark. L’attrice Kerry Knuppe interpreta invece Ruth Briggs, moglie di Colton.

Il finale di The Old Way, come finisce il film?

Raggiunta Santa Rosa, Colton dice a Brooke di visitare un negoziante locale e di chiedergli dove si trovi James, mentre lui aspetta appena fuori città. James, però, non si lascia ingannare e cattura Brooke mentre cerca di andarsene. Prevedendo altre imboscate, Colton riesce a uccidere cinque membri della banda McAllister usando la sua esperienza e il suo ingegno prima che l’ultimo membro rimasto esca con un fucile puntato contro Brooke. James dice a Colton che ha due scelte: può ucciderlo, e a quel punto Brooke morirà, oppure può difendersi da solo.

Facendo il punto della situazione, Colton sceglie di uccidere il secondo uomo, mentre James gli pianta un proiettile nel petto. Mentre James canta la sua vittoria, Brooke prende la pistola del padre (che ha imparato a usare durante i loro viaggi) e lo vendica uccidendo James. Più tardi, Jarret arriva e concorda con Brooke di dire a tutti che Colton Briggs è morto da eroe catturando i criminali, in cambio avrebbe tenuto i soldi della banda McAllister. Tuttavia, all’insaputa di Jarret, la maggior parte del denaro era stata trasferita in un paio di bisacce, con le quali Brooke si prepara a tornare a casa alla fine del film.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di The Old Way grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 16 dicembre alle ore 21:10 sul canale Rai Movie.