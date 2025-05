Spider-Noir: la prima foto ufficiale di Nicolas Cage!

Nicolas Cage ha fatto il suo debutto nei panni del personaggio di Spider-Noir questo pomeriggio alla presentazione annuale degli Upfront di Amazon. L’immagine può essere vista di seguito. Spider-Noir sarà disponibile sia in bianco e nero che a colori quando debutterà nel 2026.

La serie live-action di MGM+ e Prime Video, basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir, racconta la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato (Nicolas Cage) nella New York degli anni ’30, costretto a confrontarsi con il suo passato da unico e solo supereroe della città.

Tutto quello che sappiamo su Spider-Noir

Per quanto riguarda i dettagli della trama di Spider-Noir, tutto ciò che sappiamo al momento è che la serie racconta la storia “di un investigatore privato invecchiato e sfortunato (Cage) nella New York degli anni ’30, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città”.

Oren Uziel (Mortal Kombat) e Steve Lightfoot (The Punisher) sono i co-showrunner, mentre Harry Bradbeer sarà il regista e produttore esecutivo dei primi due episodi della serie.

Nicolas Cage sarà affiancato in Spider-Noir da Lamorne Morris (nel ruolo di Robbie Robertson), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Abraham Popoola (Atlas, The Rig), Li Jun Li (Babylon, Sex/Life) e Jack Huston (Boardwalk Empire, Ben-Hur).

Lukas Haas (Inception), Cameron Britton (Mindhunters), Cary Christopher (Days of Our Lives), Michael Kostroff (Wizard of Lies), Scott MacArthur (El Camino: A Breaking Bad Movie), Joe Massingill (Barry), Whitney Rice (Suits), Amanda Schull (12 Monkeys) e Karen Rodriguez (Swarm) completano il cast di supporto.