Squid Game 3: la data di uscita della terza stagione è stata accidentalmente rivelata

La data di uscita della terza stagione di Squid Game potrebbe essere stata rivelata per caso. Dopo tre anni di attesa per scoprire dove si trova Gi-hun (Lee Jung-jae), la seconda stagione è finalmente uscita su Netflix il 26 dicembre 2024, ma con una durata ridotta a sette episodi. Tuttavia, prima dell’uscita è stato confermato che la serie più vista di Netflix si concluderà con la terza stagione. I titoli di coda della stagione 2 di Squid Game promettevano che la stagione 3 sarebbe arrivata nel 2025, ma non rivelavano una data di uscita esatta. C’è molta attesa anche perché la seconda stagione si è conclusa con un cliffhanger.

Secondo Forbes, la data di uscita della terza stagione di Squid Game potrebbe essere stata inavvertitamente rivelata, dato che gli episodi finali sono previsti per il 27 giugno 2025. La notizia proviene da un video che Netflix Korea ha diffuso per un breve periodo. Il video è stato poi tolto, ma faceva parte della promozione di Netflix per la terza stagione.

Cosa significa questo per la stagione 3 di Squid Game

Se Netflix si atterrà a questa data, la stagione 3 di Squid Game potrebbe cambiare le carte in tavola. La fine della stagione 2 aveva promesso una data di uscita nel 2025, assicurando che il divario tra le stagioni 2 e 3 sarebbe stato molto più breve rispetto all’abissale ritardo di tre anni tra la stagione 1 e la stagione 2. Se il 27 giugno rimarrà la data di uscita della stagione 3 su, ci sarà uno scarto di soli sei mesi tra l’uscita delle stagioni 2 e 3. Tuttavia, ciò ha anche senso dal momento che le stagioni 2 e 3 sono state girate una di seguito all’altra e il creatore, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato che stava ultimando il montaggio degli episodi finali.

Questa finestra di pausa più breve sarebbe molto più gradita al pubblico che si è sentito frustrato dal finale a rischio di della seconda stagione. Pur essendo etichettata come stagione 2, gli episodi sono sembrati molto più simili a una “parte 1” che a una stagione completa. Ciò è in linea con quanto Hwang ha dichiarato a proposito degli episodi finali, affermando di considerarli più come un unico arco narrativo che come due storie separate. L’intervallo di meno di un anno contribuirà a far sì che le stagioni 2 e 3 di Squid Game siano due parti di un unico insieme. Tuttavia, non ci sono ancora conferme sul numero di episodi della terza stagione.

