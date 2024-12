Squid Game – stagione 2: la spiegazione di ogni gioco della seconda stagione

Sebbene il ddjaki sia un semplice gioco per bambini che consiste nel lanciare una busta colorata e cercare di far cadere a terra l’altra busta, viene utilizzato come gioco principale per reclutare giocatori per il Gioco dei Calamari. È anche il modo in cui Gi-hun e i suoi soci riescono a trovare il Venditore anni dopo.

Ddjaki è il gioco che il venditore (Gong Yoo) fa in entrambe le stagioni di Squid Game 1 e 2 per reclutare potenziali giocatori per lo Squid Game. Secondo la Biblioteca della Contea di Los Angeles, “ilDdakji è un gioco tradizionale sudcoreano giocato con tessere di carta piegate, chiamate anche ddakji”. Nel mondo di Squid Game è giocato solo dal venditore ed è punito con schiaffi in faccia quando il giocatore perde e non può ripagare i suoi debiti.

Molte persone prendono il biglietto della lotteria e lo grattano immediatamente, per poi scoprire di aver preso la decisione sbagliata quando il loro biglietto della lotteria non valeva nulla e, di conseguenza, si sono ritrovate senza niente. Il commesso sottolinea questo punto calpestando tutti i pasticcini non scelti, che erano perfettamente buoni e commestibili, ma che spesso erano considerati meno preziosi dei biglietti della lotteria.

“Pane e lotteria” è il titolo dell’episodio 1 della stagione 2 di Squid Game ed è un nuovo gioco di reclutamento utilizzato dal Venditore nell’episodio di apertura della nuova stagione. Il Venditore acquista 100 pasticcini e 100 biglietti della lotteria e li offre a persone apparentemente casuali in pubblico, in pieno giorno. Secondo il tipico processo ricorrente del Venditore, egli prende di mira persone che sembrano essere in grande svantaggio finanziario , alcune delle quali potrebbero essere senzatetto. Si avvicina a loro e offre la possibilità di scegliere tra cibo a base di pane e un biglietto del gratta e vinci.

Ciò che rimane risulta in un pareggio o in un vantaggio rispetto alla scelta dell’altro. La carta copre il sasso, il sasso rompe le forbici e le forbici tagliano la carta. È uno dei giochi per bambini più elementari e comuni. Woo-seok batte tragicamente il suo capo, il signor Kim, in Jokenpô , e il commesso uccide il signor Kim e risparmia Woo-seok dopo aver sorpreso entrambi a seguirlo.

Il terzo gioco introdotto nella stagione 2 di Squid Game avviene verso la fine del primo episodio, quando il venditore costringe il signor Kim e Woo-seok a giocare per determinare chi di loro sopravviverà. Jokenpô, altrimenti noto come Sasso carta forbice, si spiega da sé. Tuttavia, il commesso aggiunge un tocco in più. Giocano a “Jokenpô meno uno”, dove inizialmente giocano due mani contemporaneamente e devono rimuovere una delle loro scelte a ogni turno.

5

Roulette russa

Episodio 1

La roulette russa è un altro gioco estremamente comune e conosciuto che non è assolutamente un gioco per bambini, poiché è incredibilmente pericoloso. Il commesso introduce questo gioco a Gi-hun per determinare, o meglio lasciare che sia il “destino” a decidere, come dovrà finire il loro conflitto in Squid Game, stagione 2, episodio 1. Il commesso lo fa anche in Squid Game, stagione 2, episodio 2. Il Commesso gioca anche a questo gioco insieme a Jokenpô con il signor Kim e Woo-seok all’inizio dell’episodio.

Gi-hun e il Venditore sparano a turno con un revolver calibro 6 alla propria testa con un solo proiettile caricato. Il colpo iniziale ha una probabilità di 5/6 di non essere caricato, ma man mano che il gioco prosegue, le probabilità che il proiettile sia carico aumentano. Il commesso e Gi-hun giocano con onore, il che porta a 5 colpi a salve e all’ultimo proiettile carico che viene sparato dal commesso, uccidendolo. In questo modo Gi-hun riesce a mettersi in contatto con l’Uomo di Fronte e a rientrare nel Gioco dei Calamari.