Squid Game 3 uscirà molto prima di quanto pensiate

Squid Game 3, la terza stagione di Squid Game è confermata e non ci vorrà molto perché venga trasmessa su Netflix. Dopo tre anni di attesa, la stagione 2 di Squid Game è finalmente arrivata. Il secondo capitolo della storia che ha conquistato il mondo nel 2021 ha richiesto un bel po’ di tempo per uscire, cosa non rara per i drammi K a grande budget. Squid Game è diventato rapidamente lo show più visto di tutti i tempi di Netflix al momento della sua uscita nel dicembre 2021, ed era facile prevedere che la serie sarebbe stata rinnovata per una seconda stagione.

Sebbene la maggior parte dei personaggi della prima stagione di Squid Game sia morta, Squid Game 2 è la diretta continuazione della prima stagione e vede il ritorno di Gi-gun (Lee Jung-jae) alla competizione, mentre cerca di distruggere i giochi una volta per tutte. Visto quanto accade nel finale della seconda stagione di Squid Game, non sorprende che la terza stagione di Squid Game sia già stata confermata e abbia una data di uscita. Fortunatamente, gli spettatori non dovranno aspettare a lungo per vedere come andrà a finire.

Squid Game 3 è in post-produzione e uscirà nel 2025

Nell’agosto del 2024, Netflix ha annunciato che, oltre alla seconda stagione, Squid Game sarebbe tornato per una terza e ultima stagione. Lo streamer ha anche rivelato che la terza stagione di Squid Game uscirà nel 2025, anche se non è stata indicata una data di uscita specifica. Sebbene Squid Game sia stato ufficialmente rinnovato per la seconda stagione solo nel 2022, si può presumere che la seconda e la terza stagione siano state girate back-to-back. Questa non è una strategia insolita per i drama K originali di Netflix, e lo stesso è stato fatto per Sweet Home.

Il fatto che le stagioni 2 e 3 di Squid Game escano a distanza relativamente breve l’una dall’altra aiuta a spiegare perché lo show abbia impiegato così tanto tempo a tornare dopo la prima stagione. Gli show in streaming che impiegano più anni per rilasciare nuove stagioni non sono una novità, ma sapere che Netflix stava sviluppando due stagioni di Squid Game allo stesso tempo rende l’attesa di tre anni degna di nota. La terza stagione di Squid Game, in uscita nel 2025, rende anche i principali cliffhanger della seconda stagione più facili da digerire, visto che non ci vorrà molto per risolverli.

Le stagioni 2 e 3 di Squid Game sono state scritte come un’unica grande storia

A Deadline, il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha spiegato di aver scritto le stagioni 2 e 3 di Squid Game come un’unica grande storia. Hwang ha spiegato di aver scritto entrambe le stagioni nello stesso momento e che anche la produzione delle stagioni 2 e 3 è avvenuta contemporaneamente. Visto il successo di Squid Game nel 2021, è logico che Netflix abbia dato il via libera a due ulteriori stagioni una volta che Hwang Dong-hyuk ha confermato di avere un’altra storia da raccontare. Tuttavia, solo ora è stato confermato che le stagioni 2 e 3 erano effettivamente in produzione nello stesso periodo.

L’episodio più lungo della seconda stagione di Squid Game è stato l’episodio 5, della durata di 76 minuti.

Si tratta praticamente della stessa strategia utilizzata da Netflix per Sweet Home, la cui prima stagione è uscita nel 2020 ed è diventata la prima serie coreana a raggiungere le classifiche mondiali sulla piattaforma di streaming. Netflix ha rinnovato Sweet Home per due stagioni e, mentre la seconda stagione ha impiegato tre anni per arrivare, la terza e ultima stagione è uscita sei mesi dopo. Utilizzando Sweet Home come parametro, potrebbe essere necessario meno di un anno per l’ uscita della stagione 3 diSquid Game.

La data di uscita di Squid Game 3 spiega il numero di episodi più breve della Stagione 2

La stagione 2 di Squid Game ha sette episodi, due in meno rispetto alla prima stagione. Sebbene possa essere frustrante che Squid Game sia tornato con soli sette episodi dopo un’attesa di tre anni, il modo in cui le stagioni 2 e 3 sono state pianificate lo giustifica. Hwang ha sottolineato che, mentre scriveva la sceneggiatura della seconda stagione, si è reso conto che l’episodio 7 era un buon punto di svolta per la storia e il posto giusto per fermarla prima della terza stagione. Si tratta di una strategia in qualche modo simile alla recente strategia di Netflix di dividere le stagioni in due o tre parti, anche se non è esattamente la stessa cosa.

Netflix non ha ancora rivelato quanti episodi avrà la terza stagione di Squid Game. Considerando che le stagioni 2 e 3 sono state scritte e prodotte nello stesso periodo, non sarebbe sorprendente se Squid Game 3 avesse lo stesso numero di episodi della seconda stagione. La differenza è che questa volta i prossimi episodi di Squid Game non tarderanno ad arrivare come nella seconda stagione. Anche se la stagione 3 di Squid Game ha un numero relativamente breve di episodi, il ritmo potrebbe funzionare bene visto che la stagione 2 ha lasciato le cose in sospeso.