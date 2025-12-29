28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa: una nuova inquietante immagine di Ralph Fiennes

Una nuova immagine tratta da 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa offre ai fan un primo sguardo scioccante a Ralph Fiennes nei panni del dottor Ian Kelson. L’esclusiva foto di ScreenRant (la si può vedere qui) mostra Fiennes apparentemente nel bel mezzo di un rituale. Il personaggio dell’attore sembra inoltre essere in pessime condizioni. Già anziano e sopravvissuto al virus della rabbia in una Gran Bretagna post-apocalittica, Kelson ha gli occhi profondamente infossati e un aspetto sciupato che offre agli spettatori un’immagine terrificante di ciò che li aspetta nel film horror.

Diretto da Nia DaCosta, 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa amplifica il mondo creato da Danny Boyle e Alex Garland. Tuttavia, invece di concentrarsi esclusivamente sugli infetti, il film cambia la minaccia principale della serie. Il film in uscita sembra suggerire che la crudeltà e la disperazione umana possano essere ancora più terrificanti del virus stesso.

Stando a quanto riportato, la storia di Kelson prende una piega inquietante quando stringe una nuova e sorprendente alleanza. La sua nuova partnership potrebbe potenzialmente rimodellare la società già condannata in modo terrificante. L’immagine appena rivelata sembra simboleggiare questa potenziale trasformazione. Mostrare Fiennes nel mezzo di un momento intenso suggerisce ulteriormente la trasformazione del suo personaggio.

Nel frattempo, Spike (Alfie Williams) si ritrova nel suo peggior incubo dopo aver incrociato la strada dell’enigmatico Jimmy Crystal (Jack O’Connell). Quello che inizia come un incontro casuale sfugge rapidamente al controllo, intrappolando il primo in una situazione che potrebbe essere peggiore della morte.

Ambientato in un mondo in cui gli infetti non sono più la minaccia più grande, 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa si concentra sull’idea che la civiltà possa essere altrettanto malvagia, se non di più. Il sequel sarà una ventata di aria fresca per i film. Reindirizzare l’attenzione su qualcosa di diverso dal virus della rabbia sarà, si spera, un cambiamento gradito per la fortunata serie horror.

Cosa sappiamo di 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa

Girato subito dopo il suo predecessore, 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa riprenderà gli eventi del film precedente, che ha incassato 150,4 milioni di dollari in tutto il mondo e ha visto protagonisti nomi come Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Ralph Fiennes. Tuttavia, è stato anche annunciato in precedenza che Bone Temple vedrà il ritorno – nel finale – di Cillian Murphy, che riprende il ruolo di Jim da 28 giorni dopo.

Descrivendo come 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa sia il seguito del film horror di successo del 2025, DaCosta rivela che il giovane Spike è il filo conduttore tra i due film, costretto a unirsi alla setta di Jimmy, pronta a scontrarsi con il dottor Kelson. Inoltre, secondo DaCosta, la storia del dottor Kelson e la dinamica generale con Samson saranno ulteriormente approfondite, poiché costituiscono “una parte importante del film”.

28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa uscirà al cinema il 15 gennaio 2026.