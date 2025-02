Suits L.A. il ruolo di Eddie e il suo impatto sulla storia di Ted spiegati dal creatore

Il ruolo di Eddie in Suits L.A. è stato chiarito dal creatore Aaron Korsh, che spiega come il personaggio influenzerà il viaggio di Ted Black nel corso della serie. Lo spin-off della NBC Suits segue Ted (Stephen Amell), un ex procuratore federale che passa al diritto dello spettacolo a Los Angeles dopo che la sua carriera ha preso una piega inaspettata. Dopo un importante colpo di scena nell’episodio 1 di Suits L.A., Ted deve ricostruire il suo studio e sfogare le sue lamentele con il fratello maggiore, Eddie (Carson A. Egan), che alla fine della prima di Suits L.A. viene rivelato essere morto.

In un’intervista con TV Line, Korsh ha spiegato che Eddie non è un fantasma, ma una rappresentazione del subconscio di Ted. Il personaggio appare nei flashback, ma funge da guida, una voce metafisica per Ted nel presente. Le conversazioni dell’avvocato della West Coast con Eddie dovrebbero essere un importante filo emotivo in tutta la serie Suits L.A. Ecco cosa ha detto:

Beh, non so se lo stia perseguitando, necessariamente. In un certo senso, lo aiuta. Eddie va e viene di tanto in tanto. Prima di tutto, Eddie è vivo e vegeto nel flashback, quindi in alcuni flashback vedrai Eddie, ovviamente, non come uno spirito, ma come una persona reale.

Ma per me non è proprio lo spirito di Eddie. Quello che Eddie è veramente ai giorni nostri, per me, è una sorta di subconscio di Ted che gli parla. Quindi Eddie è più spesso, nella mia mente, la voce del perdono. È il lato più dolce di Ted con cui potrebbe non essere in contatto. Quindi Eddie lo incoraggia a perdonare suo padre, o forse Stuart, o qualunque sia il caso. Ma a volte appare nel presente e a volte nel passato.

Cosa significa la presenza di Eddie in Suits L.A.

Quelli che inizialmente sembrano solo pochi giorni caotici per Ted sono in realtà un intricato scenario per la storia di Suits L.A., che adotta un approccio più stratificato al suo avvocato protagonista rispetto al suo amato predecessore. Il ruolo di Eddie come “voce del perdono” di Ted potrebbe plasmare diverse narrazioni chiave in futuro. Il defunto fratello potrebbe essere il catalizzatore per la riconciliazione finale di Ted con Stuart o con il loro padre separato. Tuttavia, dato il tradimento di Stuart e Rick nella premiere di Suits, Ted sarà probabilmente in allerta, rendendo le apparizioni di Eddie ancora più significative come indicazione del suo lato più morbido e vulnerabile.

Detto questo, Suits L.A. ha ricevuto recensioni contrastanti finora. Ana Dumaraog di ScreenRant ha criticato lo spin-off per “aver scelto di incorporare flashback confusi che distraggono da una linea temporale già complicata”, e alla fine ha assegnato allo show 4 stelle su 10. Le sequenze di flashback non sono sempre state ben accolte nella serie originale Suits, ma la West Coast sembra essere bloccata tra la sua eredità e la costruzione di un nuovo futuro. La presenza continua di Eddie, sia nei flashback che come subconscio di Ted, potrebbe diventare una delle più forti ancore emotive dello show, se non farà crollare la storia nel caos.