Shōgun 2: una star della serie svela alcune anticipazioni sul suo possibile ritorno

Una delle star preferite dai fan di Shōgun, ha timidamente accennato al loro potenziale ritorno nella seconda stagione, mentre continuano gli sviluppi del prossimo seguito della serie FX. La seconda stagione di Shōgun è attualmente in fase di sviluppo e la serie continuerà la storia di Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) dopo che avrà assunto il ruolo di leader del Giappone. È stato confermato il ritorno dell’attore protagonista per la serie, che racconterà una storia originale dopo che la prima stagione ha adattato l’omonimo romanzo di James Clavell del 1975. Tuttavia, non è stato ancora confermato il ritorno di altre star.

Parlando con Collider, tuttavia, Moeka Hoshi ha accennato al suo possibile ritorno nei panni di Usami Fuji nella seconda stagione di Shōgun. L’attrice ha rivelato di aver parlato con il co-creatore della serie Justin Marks del suo futuro nello show, indicando una possibilità molto concreta che Fuji ritorni nella prossima stagione. Tuttavia, non ha confermato concretamente il suo ritorno. Ecco cosa ha detto Hoshi:

È un segreto, ma in un certo senso sto parlando un po’ con Justin Marks.

Cosa significherebbe il ritorno di Fuji per la seconda stagione di Shōgun

Il dramma storico potrebbe presentare un nuovo aspetto del Giappone feudale

La prima stagione di Shōgun si è conclusa con Fuji che decide di diventare suora, terminando il suo arco narrativo e intraprendendo un percorso molto diverso sia da Toranaga che da John Blackthorne (Cosmo Jarvis). Nel frattempo, i personaggi principali si occuperanno di unificare il Giappone sotto un unico leader, cosa che probabilmente la terrà separata da loro per un bel po’ di tempo. Tuttavia, la seconda stagione potrebbe ancora mostrare la sua vita da suora, seguendo la sua storia continua ampliando il focus della serie su diversi elementi del periodo storico.

Ciò consentirebbe inoltre allo show di iniziare a concentrarsi su diversi elementi del Giappone feudale oltre a ciò che è associato alla vita dei reggenti. Poiché i personaggi di Shōgun hanno una serie di caratteristiche che li rendono unici, sarebbe opportuno che la seconda stagione approfondisse i loro desideri e le loro aspirazioni. Mettere in risalto la vita di Fuji come suora aiuterebbe a espandere la storia in modo diverso, pur mantenendo l’attenzione sui personaggi della prima stagione, offrendo un equilibrio tra i diversi elementi del Giappone feudale.