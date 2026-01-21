HomeSerie TvNews

Netflix svela il primo teaser del più atteso K-drama del 2026 con Gong Yoo e Song Hye-kyo

Tantara

Il K-drama più ambizioso del 2026 mostra finalmente le sue prime immagini. Netflix ha pubblicato il primo teaser di Tantara, una serie evento che vede protagoniste due vere superstar della Korean Wave: Song Hye-kyo e Gong Yoo. Un progetto che punta a essere uno dei titoli di punta della piattaforma per il prossimo anno.

Negli ultimi anni Netflix si è affermata come uno dei principali motori della diffusione globale dei K-drama, contribuendo in modo decisivo all’espansione dell’Hallyu ben oltre l’Asia. Successi planetari come Squid Game, Crash Landing on You e All of Us Are Dead hanno dimostrato come il pubblico internazionale sia sempre più ricettivo verso le produzioni sudcoreane. Nel 2026, la piattaforma sembra intenzionata a rilanciare ulteriormente, e Tantara è il simbolo di questa strategia.

Presentata inizialmente con il titolo Slowly, Intensely, la serie è ambientata tra gli anni ’60 e ’80 e racconta il lato più duro e spietato dell’industria dell’intrattenimento coreana. Il teaser mostra Min-ja (Song Hye-kyo) e Dong-gu (Gong Yoo) alle prese con lavori umili, prima di intravedere la possibilità di emergere sotto i riflettori. Una storia di ambizione, sacrificio e riscatto vista dal punto di vista di chi tenta di entrare nel sistema partendo dal basso.

Tantara è scritta da Noh Hee-kyung, che ha già collaborato con Song Hye-kyo in serie molto apprezzate come The World That They Live In e The Winter That Blows. Alla regia c’è Lee Yoon-jung, nota per Coffee Prince, il titolo che ha consacrato Gong Yoo come star internazionale. Un team creativo che richiama apertamente i grandi classici del K-drama.

Entrambi i protagonisti arrivano da recenti successi su Netflix: Song Hye-kyo è stata acclamata per la sua interpretazione in The Glory, mentre Gong Yoo ha conquistato il pubblico globale nei panni del carismatico reclutatore di Squid Game. Tuttavia, per i fan di lunga data, i due rappresentano molto di più: sono volti simbolo della Korean Wave dei primi anni Duemila, protagonisti di titoli iconici come Autumn in My Heart, Full House, Silenced e Big.

Il fatto che Song Hye-kyo e Gong Yoo condividano lo schermo per la prima volta rende Tantara ancora più attesa. Nonostante il successo non sia mai garantito — soprattutto in un panorama televisivo sempre più affollato — la serie sembra voler recuperare un’impostazione più classica del K-drama, affidandosi a due interpreti che incarnano l’“aristocrazia” del genere.

Netflix non ha ancora annunciato una data precisa, ma Tantara dovrebbe debuttare nel quarto trimestre del 2026.

