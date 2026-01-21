Perché il film The Woman King è così controverso

Nonostante la splendida fotografia, la trama avvincente e un cast di tutto rispetto che include Viola Davis e John Boyega, The Woman King (leggi qui la recensione) è un film storici epico e controverso. Concentrandosi principalmente sulla legione di guerriere conosciuta come Agojie nel 1823, il film esamina anche il contesto socio-politico del Regno del Dahomey all’inizio del XIX secolo e la pratica della vendita dei propri cittadini. Come leader delle Agojie sotto il regno del re Ghezo interpretato da Boyega, il generale Nanisca interpretato dalla Davis lotta per conciliare l’industria della schiavitù, che garantisce uno stile di vita redditizio ma a un costo morale considerevole.

Sebbene The Woman King non cerchi di nascondere o cancellare la fonte della ricchezza del Dahomey o l’obiettivo delle sue principali risorse, il modo in cui viene presentato è stato oggetto di pesanti critiche. Viola Davis ha affrontato in passato l’inesattezza storica di The Woman King, citando che la scelta di unire la realtà alla finzione è sempre stata motivata dall’obiettivo di offrire un intrattenimento migliore. Per alcuni spettatori, tuttavia, il semplice fatto di includere il trasferimento involontario del popolo di Nanisca non è sufficiente se il modo in cui viene presentato è fortemente edulcorato.

La rappresentazione del re Ghezo in The Woman King ha creato polemiche

Gran parte della controversia su The Woman King riguarda la rappresentazione del re Ghezo, l’uomo responsabile di aver portato altri africani all’asta nelle città portuali sotto il dominio dell’Impero Oyo. Naturalmente, l’attività principale del Dahomey non viene ignorata, ma Ghezo non è affatto descritto in modo sfavorevole ed è visto come una figura benevola che cerca di fare il meglio per i suoi sudditi. In balia dell’Impero Oyo, è presentato come un individuo intelligente che fa ciò che deve affinché il suo regno possa sopravvivere, piuttosto che come qualcuno che sfrutta intenzionalmente una risorsa per guadagno monetario.

Sebbene la storia vera di The Woman King sia stata in qualche modo modificata, ci sono momenti nel film in cui Nanisca cerca di dissuadere Ghezo dall’accumulare ricchezze basate sul commercio di schiavi, in particolare dopo che scoppia la violenza tra le sue più care compagne d’armi, il tenente Amenza (Shiela Atim), il tenente Izogie (Lashana Lynch) e la nuova recluta Nawi (Thuso Mbedu) e gli Oyo in una delle città portuali. Questi episodi affrontano direttamente la situazione, ma a volte faticano a commentarla in modo efficace. Non glorificano affatto ciò che Ghezo sta facendo, ma potrebbero fare di più per condannarlo.

Come gli aspetti controversi di The Woman King hanno portato al boicottaggio

Dalle polemiche sulle due donne bianche (Dana Steens e Maria Bello) che raccontano le storie delle donne nere, alla rappresentazione del re Ghezo che vende all’asta il proprio popolo agli Oyo e agli europei in visita, The Woman King è stato oggetto di polemiche tali da portare al boicottaggio del film. Nonostante l’alto punteggio di Rotten Tomatoes, alcuni critici hanno ritenuto che il film fosse offensivo nei confronti dei neri perché glorificava aspetti di un commercio ripugnante. Allo stesso tempo, alcuni fan lo hanno visto come una storia di emancipazione femminile ambientata in un periodo particolarmente tumultuoso per il Regno del Dahomey.

Nel tentativo di raccontare una storia sfumata sulle Agojie dal loro punto di vista, alcuni aspetti del re Ghezo e del suo modo di governare sono stati modificati. Considerando che gran parte delle informazioni disponibili oggi proviene dal punto di vista dei colonizzatori, era comprensibilmente difficile affrontare gli argomenti con la giusta sensibilità. Soprattutto, la posizione sociale cruciale che le Agojie occupavano nella società del Dahomey doveva essere al centro di The Woman King, mettendo allo stesso tempo in evidenza il crocevia culturale in cui si trovava il Dahomey all’epoca.

