Task – Stagione 2: aggiornamento entusiasmante dal creatore del thriller HBO

La seconda stagione di Task ha ricevuto un entusiasmante aggiornamento dal creatore e showrunner Brad Ingelsby. Debuttata su HBO Max nel settembre 2025, la serie segue un agente dell’FBI di Filadelfia che indaga su una serie di rapine a mano armata compiute da un uomo dall’aspetto modesto, padre di famiglia, che prende di mira le bande di trafficanti di droga. La miniserie di sette episodi andrà in onda domenica con l’episodio finale.

Fin dalla sua uscita, Task ha ricevuto il plauso della critica per la caratterizzazione dei personaggi, il realismo crudo e il commento sociale, ed è stata paragonata ad un’altra acclamata serie poliziesca di Ingelsby, Omicidio a Easttown. Anche se la serie sta volgendo al termine, ci sono molti spunti che potrebbero essere sviluppati in altre stagioni.

In un’intervista con Esquire, Ingelsby ha fornito un aggiornamento promettente sul futuro di Task. Ha parlato di come gli piacerebbe realizzare un’altra stagione e raccontare altre storie in quell’universo, purché il pubblico continui a rispondere positivamente, e ha discusso del suo amore per la televisione come mezzo che permette l’esplorazione dei personaggi. Ecco i commenti di Inglesby:

Citazione: Mi piacerebbe fare un’altra stagione di Task. Se il pubblico apprezza Task e continua ad apprezzarlo, mi piacerebbe raccontare altre storie su questo posto, perché amo scrivere su questo posto. Sento di avere ancora molte storie da raccontare. Quello che amo della TV è proprio il numero di personaggi che si possono esplorare. Mi considero davvero uno scrittore di personaggi, non un grande scrittore di trame. Si possono esplorare i Grasso, i Lizzie e gli Aleah. Se dovessi fare un film, a meno che non fossi Robert Altman, non sarei in grado di attingere a così tanti personaggi.

Questi sono sicuramente commenti promettenti da parte di Ingelsby, e il fatto che stia parlando della seconda stagione di Task suggerisce che si tratti di qualcosa che ha vagamente pianificato, almeno nella sua testa. Tuttavia, vale anche la pena notare che Ingelsby ha detto qualcosa di simile in passato riguardo alla possibilità di una Mare of Easttown – stagione 2, e nulla si è concretizzato.

Task ha attualmente un indice di gradimento del 95% su Rotten Tomatoes.

Sebbene Task sia una miniserie e l’episodio 6 abbia chiuso in modo piuttosto definitivo l’arco narrativo principale della stagione, ci sono ancora molti aspetti che potrebbero essere esplorati con l’agente dell’FBI Tom Brandis, interpretato da Mark Ruffalo, e la sua task force. Molto dipenderà dal fatto che Ingelsby ritenga di avere una storia abbastanza forte da coprire un’altra stagione e renderle giustizia.

Ciò che ha reso Task così efficace è il fatto che si tratta di una serie limitata. La storia e il percorso dei personaggi sono in gran parte contenuti in una sola stagione e sembra una storia completa dall’inizio alla fine. Il pericolo di realizzare un’altra stagione è che si rischia di perdere parte della magia che caratterizza una miniserie.

C’è ancora un episodio di Task da mandare in onda, quindi c’è la possibilità che Ingelsby possa concludere la serie in modo tale da rendere sensata una seconda stagione. Questo potrebbe rendere il futuro della serie ancora più emozionante e potrebbe anche riaccendere la possibilità che altri episodi di Mare of Easttown possano essere realizzati in tempi brevi.